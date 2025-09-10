Haos u Francuskoj: Policija masovno hapsi demonstrante - gori Pariz (foto/video)

Večernje novosti pre 36 minuta
Haos u Francuskoj: Policija masovno hapsi demonstrante - gori Pariz (foto/video)

NAJMANjE 83 osobe su uhapšene na protestima koji se održavaju na oko 50 lokacija u Francuskoj, nakon imenovanja Sebastijana Lekornua za premijera.

Foto: G. Čvorović Ispred gimnazije Elen - Buše u Parizu došlo je do sukoba Specijalnih jedinica francuske policije (CRS) i demonstranata koji policiju gađaju smećem i kamenjem. Foto: G. Čvorović Ispred škole su postavljene kante sa smećem i samo mali broj učenika je uspeo da uđe u učionicu. Prema pisanju Parizijena na jednom od transparenata ispred škole piše: "Prvi korak spalite kante za smeće, drugi korak. Spalite matinjon kao u Nepalu“. Foto: G. Čvorović
