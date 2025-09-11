Snimljen ubica Čarlija Kirka; Evo odakle je pucano VIDEO

Odeljenje za javnu bezbednost Jute veruje da je strelac koji je sinoć na univerzitetu u Juti ubio konzervativnog aktivistu Čarlija Kirka pucao sa krova blizu dvorišta kampusa gde je Kirk ubijen.

"Ne možemo da pružimo nikakve dodatne detalje kako bismo zaštitili integritet naše istrage", saopštili su. Video-snimak, koji je snimio prolaznik nekoliko trenutaka nakon što je Kirk upucan, prikazuje čoveka kako se saginje dok trči po krovu Centra Losi, zgrade direktno preko puta mesta na kome je Kirk sedeo kada je ubijen. Kirk (31) je tokom ubistva bio u kampusu jednog univerziteta u Juti, gde je započinjao svoju "Američku turneju povratka", kao domaćin svog
