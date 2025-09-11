Cela estrada na 18.: Rođendanu ćerke Saše matića Sin Suzane Jovanović drži ženu za ruku, a Breskvica sa šlicem do kuka (Video)…

Popularni pevač Saša Matić večeras organizuje gala proslavu povodom punoletstva svoje ćerke Tare, a sve je podređeno luksuzu.

Tara Matić, koja je do sada vešto izbegavala svetla reflektora, danas puni 18 godina, a tata Saša je rešio da joj priredi rođendan iz snova. Danijel, sin Suzane Jovanović, kojeg je Saša Popović voleo kao svog, večeras je došao u društvu supruge Tijane. Danijel je bio u elegantnom odelu, dok je Tijana bila u belom i sve vreme su se držali za ruke. Pevačica Anđela Ignatović Breskvica pojavila se u suknji sa šlicem do kuka, a u ruci je nosila crvenu kovertu i veliki