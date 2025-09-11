Kriza na tri fronta: Makron razgovarao sa Trampom o ratu u Ukrajini: "Bliska saradnja između Evropljana i Amerikanaca ključna na svakom od ovih frontova"

Blic pre 2 sata
Kriza na tri fronta: Makron razgovarao sa Trampom o ratu u Ukrajini: "Bliska saradnja između Evropljana i Amerikanaca ključna…

Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je da je "o zabrinjavajućim dešavanjima" u ruskom ratu protiv Ukrajine, i o situaciji na Bliskom Istoku, danas telefonom razgovarao sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i drugim liderima.

"Razgovarali smo o zabrinjavajućim dešavanjima u ruskom agresivnom ratu protiv Ukrajine, posebno nakon upada ruskih bespilotnih letelica u Poljsku. Takođe smo podelili našu zabrinutost zbog situacije na Bliskom istoku, nakon izraelskih udara u Kataru", rekao je Makron u objavi na platformi X. On je kazao da je "bliska saradnja između Evropljana i Amerikanaca ključna na svakom od ovih frontova". "Zajedno možemo dati odlučuju'i doprinos miru i bezbednosti", naglasio
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Makron i Tramp o ratu u Ukrajini

Makron i Tramp o ratu u Ukrajini

Politika pre 5 sati
Bliska saradnja Evrope i SAD? Makron razgovarao sa Trampom

Bliska saradnja Evrope i SAD? Makron razgovarao sa Trampom

Večernje novosti pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Bliski IstokUkrajinaKatarPoljskaDonald TrampEmanuel Makron

Svet, najnovije vesti »

Poslednja šansa za Evropu

Poslednja šansa za Evropu

Velike priče pre 38 minuta
24 godine od terorističkih napada u Njujorku i Vašingtonu

24 godine od terorističkih napada u Njujorku i Vašingtonu

RTV pre 53 minuta
Kremlj testira crvene linije NATO: Upad dronovima u Poljsku nova faza strategije "rezanja salame": Putin je majstor te igre…

Kremlj testira crvene linije NATO: Upad dronovima u Poljsku nova faza strategije "rezanja salame": Putin je majstor te igre (foto)

Blic pre 58 minuta
Upucan Trampov bliski saradnik: "Čarli Kirk je mrtav": Objavljen snimak na kom se vidi kako ga metak pogađa, osumnjičeni…

Upucan Trampov bliski saradnik: "Čarli Kirk je mrtav": Objavljen snimak na kom se vidi kako ga metak pogađa, osumnjičeni pušten iz pritvora (foto, video)

Blic pre 23 minuta
"Našli smo je, ovo je početak nove: Ere!" 40 svetlosnih godina od Zemlje udaljen je svet koji menja budućnost, ali postoji…

"Našli smo je, ovo je početak nove: Ere!" 40 svetlosnih godina od Zemlje udaljen je svet koji menja budućnost, ali postoji velika opasnost

Blic pre 23 minuta