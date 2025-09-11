Kriza na tri fronta: Makron razgovarao sa Trampom o ratu u Ukrajini: "Bliska saradnja između Evropljana i Amerikanaca ključna na svakom od ovih frontova"

Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je da je "o zabrinjavajućim dešavanjima" u ruskom ratu protiv Ukrajine, i o situaciji na Bliskom Istoku, danas telefonom razgovarao sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i drugim liderima.

"Razgovarali smo o zabrinjavajućim dešavanjima u ruskom agresivnom ratu protiv Ukrajine, posebno nakon upada ruskih bespilotnih letelica u Poljsku. Takođe smo podelili našu zabrinutost zbog situacije na Bliskom istoku, nakon izraelskih udara u Kataru", rekao je Makron u objavi na platformi X. On je kazao da je "bliska saradnja između Evropljana i Amerikanaca ključna na svakom od ovih frontova". "Zajedno možemo dati odlučuju'i doprinos miru i bezbednosti", naglasio