Makron i Tramp o ratu u Ukrajini

Politika pre 3 sata
„Bliska saradnja između Evropljana i Amerikanaca ključna”

PARIZ – Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je da je „o zabrinjavajućim dešavanjima” u ruskom ratu protiv Ukrajine, i o situaciji na Bliskom Istoku, danas telefonom razgovarao sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i drugim liderima. „Razgovarali smo o zabrinjavajućim dešavanjima u ruskom agresivnom ratu protiv Ukrajine, posebno nakon upada ruskih bespilotnih letelica u Poljsku. Takođe smo podelili našu zabrinutost zbog situacije na Bliskom istoku,
