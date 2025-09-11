(Mape) puno kiše za kratko vreme, grad i vetar olujne jačine! Danas se spremite za jako nevreme, a evo šta nas čeka za vikend

Blic pre 1 sat
(Mape) puno kiše za kratko vreme, grad i vetar olujne jačine! Danas se spremite za jako nevreme, a evo šta nas čeka za vikend…

Meteorolozi su za danas, 11. septembar, prognozirali oblačno vreme sa kišom, pljuskovima sa grmljavinom, ponegde i sa olujnim vetrom. Moguće su nepogode sa jakim grmljavinskim pljuskovima uz obilne padavine i ređu pojavu grada. Ivan Ristić, meteorolog, kaže za „Blic“ da će danas u celoj Srbiji padati kiša, biće svežije sa temperaturama do oko 25 stepeni Celzijusovih. RHMZ je saopštio juče će izdavati hitna upozorenja sat, dva pre samog nevremena.

- Pljuskovi i grmljavine koji se očekuju danas izolovano će biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom, sa većom verovatnoćom pojave u zapadnoj, centralnoj i južnoj Srbiji. Za konkretne lokacije biće izdavana hitna upozorenja jedan do dva časa unapred - saopštio je RHMZ. - Veći deo dana će padati kiša. Prestanak očekujem krajem dana i sutra ujutru se očekuje razvedravanje. Modeli za četvrtak daju u većini mesta od 15 do litara kiše po metru kvadratnom, ali
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Oblačno, nestabilno vreme sa kišom: Moguće nepogode u nekim delovima zemlje

Oblačno, nestabilno vreme sa kišom: Moguće nepogode u nekim delovima zemlje

N1 Info pre 10 minuta
Stižu oluje i grad: Danas nestabilno vreme - kada nas očekuje razvedravanje

Stižu oluje i grad: Danas nestabilno vreme - kada nas očekuje razvedravanje

Euronews pre 10 minuta
Oblačno i nestabilno, povremeno s kišom i pljuskovima, ponegde s olujnim vetrom

Oblačno i nestabilno, povremeno s kišom i pljuskovima, ponegde s olujnim vetrom

RTS pre 1 sat
Potop danas U celoj Srbiji Grmeće, pljuštaće, šibaće olujni vetar "vreme je opasno" - na snazi je upozorenje

Potop danas U celoj Srbiji Grmeće, pljuštaće, šibaće olujni vetar "vreme je opasno" - na snazi je upozorenje

Alo pre 1 sat
(Mape) puno kiše za kratko vreme, grad i vetar olujne jačine! Danas se spremite za jako nevreme, a evo šta nas čeka za vikend…

(Mape) puno kiše za kratko vreme, grad i vetar olujne jačine! Danas se spremite za jako nevreme, a evo šta nas čeka za vikend

Blic pre 1 sat
Vremenska prognoza za 11 septembar: Oblačno i nestabilno, mogući pljuskovi sa grmljavinom

Vremenska prognoza za 11 septembar: Oblačno i nestabilno, mogući pljuskovi sa grmljavinom

Mondo pre 2 sata
Pripremite se za današnji dan i nigde bez kišobrana: Prete oluje i nepogode, temperatura do 30 stepeni

Pripremite se za današnji dan i nigde bez kišobrana: Prete oluje i nepogode, temperatura do 30 stepeni

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZ

Vojvodina, najnovije vesti »

Oblačno, nestabilno vreme sa kišom: Moguće nepogode u nekim delovima zemlje

Oblačno, nestabilno vreme sa kišom: Moguće nepogode u nekim delovima zemlje

N1 Info pre 10 minuta
Stižu oluje i grad: Danas nestabilno vreme - kada nas očekuje razvedravanje

Stižu oluje i grad: Danas nestabilno vreme - kada nas očekuje razvedravanje

Euronews pre 10 minuta
Danas je Usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja, crveno slovo, evo šta se danas ne radi! Usekovanje glave Svetog Jovana…

Danas je Usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja, crveno slovo, evo šta se danas ne radi! Usekovanje glave Svetog Jovana Pravoslavni vernici poste na ovaj dan, a dosta njih ne jedu ništa sve do mraka.

Volim Zrenjanin pre 0 minuta
Bez vode deo Kaća

Bez vode deo Kaća

Dnevnik pre 0 minuta
Oblačno i nestabilno, povremeno s kišom i pljuskovima, ponegde s olujnim vetrom

Oblačno i nestabilno, povremeno s kišom i pljuskovima, ponegde s olujnim vetrom

RTS pre 1 sat