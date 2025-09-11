(Mape) puno kiše za kratko vreme, grad i vetar olujne jačine! Danas se spremite za jako nevreme, a evo šta nas čeka za vikend…

Meteorolozi su za danas, 11. septembar, prognozirali oblačno vreme sa kišom, pljuskovima sa grmljavinom, ponegde i sa olujnim vetrom. Moguće su nepogode sa jakim grmljavinskim pljuskovima uz obilne padavine i ređu pojavu grada. Ivan Ristić, meteorolog, kaže za „Blic“ da će danas u celoj Srbiji padati kiša, biće svežije sa temperaturama do oko 25 stepeni Celzijusovih. RHMZ je saopštio juče će izdavati hitna upozorenja sat, dva pre samog nevremena.

- Pljuskovi i grmljavine koji se očekuju danas izolovano će biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom, sa većom verovatnoćom pojave u zapadnoj, centralnoj i južnoj Srbiji. Za konkretne lokacije biće izdavana hitna upozorenja jedan do dva časa unapred - saopštio je RHMZ. - Veći deo dana će padati kiša. Prestanak očekujem krajem dana i sutra ujutru se očekuje razvedravanje. Modeli za četvrtak daju u većini mesta od 15 do litara kiše po metru kvadratnom, ali