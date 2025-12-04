Putevi Srbije upozorili građane da ne otvaraju SMS poruke o navodnim saobraćajnim prekršajima

Beta pre 1 sat

Javno preduzeće Putevi Srbije upozorilo je građane da ne otvaraju SMS poruke o kaznama za navodne saobraćajne prekršaje jer je u pitanju zloupotreba.

U saopštenju se navodi da građanima i dalje stižu "zlonamerne SMS poruke" o kaznama za navodna prekoračenja brzine ili nenaplaćenoj putarini.

"Ne otvarajte link i ne unosite podatke sa Vaše platne kartice jer je u pitanju zloupotreba", saopštili su Putevi Srbije.

To javno preduzeće je i krajem septembra upozorilo građane na lažne SMS poruke o kaznama za saobraćajne prekršaje.

(Beta, 04.12.2025)