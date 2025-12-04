Putevi Srbije upozorili građane da ne otvaraju SMS poruke o navodnim saobraćajnim prekršajima
Beta pre 1 sat
Javno preduzeće Putevi Srbije upozorilo je građane da ne otvaraju SMS poruke o kaznama za navodne saobraćajne prekršaje jer je u pitanju zloupotreba.
U saopštenju se navodi da građanima i dalje stižu "zlonamerne SMS poruke" o kaznama za navodna prekoračenja brzine ili nenaplaćenoj putarini.
"Ne otvarajte link i ne unosite podatke sa Vaše platne kartice jer je u pitanju zloupotreba", saopštili su Putevi Srbije.
To javno preduzeće je i krajem septembra upozorilo građane na lažne SMS poruke o kaznama za saobraćajne prekršaje.
(Beta, 04.12.2025)