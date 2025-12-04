Putevi Srbije upozoravaju: Ne otvarajte lažne SMS poruke o kaznama za saobraćajne prekršaje – u pitanju je zloupotreba

Serbian News Media pre 1 sat
Putevi Srbije upozoravaju: Ne otvarajte lažne SMS poruke o kaznama za saobraćajne prekršaje – u pitanju je zloupotreba

Javno preduzeće Putevi Srbije upozorilo je danas građane da ne otvaraju SMS poruke o kaznama za navodne saobraćajne prekršaje jer je u pitanju zloupotreba.

U saopštenju se navodi da građanima i dalje stižu „zlonamerne SMS poruke“ o kaznama za navodna prekoračenja brzine ili nenaplaćenoj putarini. „Ne otvarajte link i ne unosite podatke sa Vaše platne kartice jer je u pitanju zloupotreba“, saopštili su Putevi Srbije. To javno preduzeće je i krajem septembra upozorilo građane na lažne SMS poruke o kaznama za saobraćajne prekršaje.
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

“Putevi Srbije“ upozorili građane da ne otvaraju SMS poruke o navodnim saobraćajnim prekršajima

“Putevi Srbije“ upozorili građane da ne otvaraju SMS poruke o navodnim saobraćajnim prekršajima

Morava info pre 33 minuta
Putevi Srbije: Ne otvarajte SMS poruke o nenaplaćenoj putarini ili prekoračenju brzine

Putevi Srbije: Ne otvarajte SMS poruke o nenaplaćenoj putarini ili prekoračenju brzine

Ekapija pre 1 sat
Putevi Srbije uputili hitno upozorenje građanima: "Ne otvarajte ove SMS poruke"

Putevi Srbije uputili hitno upozorenje građanima: "Ne otvarajte ove SMS poruke"

NIN pre 1 sat
Srbijom opet kruži SMS prevara: Nipošto ne otvarajte ovaj link!

Srbijom opet kruži SMS prevara: Nipošto ne otvarajte ovaj link!

B92 pre 1 sat
Važno upozorenje! Kruže SMS poruke o lažnim saobraćajnim kaznama - ne nasedajte!

Važno upozorenje! Kruže SMS poruke o lažnim saobraćajnim kaznama - ne nasedajte!

Alo pre 2 sata
Putevi Srbije upozorili građane da ne otvaraju SMS poruke o navodnim saobraćajnim prekršajima

Putevi Srbije upozorili građane da ne otvaraju SMS poruke o navodnim saobraćajnim prekršajima

Beta pre 2 sata
Putevi Srbije upozorili građane da ne otvaraju SMS poruke o navodnim saobraćajnim prekršajima

Putevi Srbije upozorili građane da ne otvaraju SMS poruke o navodnim saobraćajnim prekršajima

Forbes pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

SMSputarinaPutevi Srbije

Društvo, najnovije vesti »

Zajedno u humanitarnoj misiji „Hrana za sve“

Zajedno u humanitarnoj misiji „Hrana za sve“

Danas pre 4 minuta
Advokat tvrdi: Radivoj Jovović neovlašćeno prisluškivan u kućnom pritvoru

Advokat tvrdi: Radivoj Jovović neovlašćeno prisluškivan u kućnom pritvoru

Luftika pre 3 minuta
U pahuljicama i hlebu širom Evrope nađene toksične hemikalije

U pahuljicama i hlebu širom Evrope nađene toksične hemikalije

Nova pre 8 minuta
Slavimo Vavedenje Presvete Bogorodice Danas je crveno slovo, žene obavezno treba da urade jednu stvar!

Slavimo Vavedenje Presvete Bogorodice Danas je crveno slovo, žene obavezno treba da urade jednu stvar!

Alo pre 8 minuta
Studentski uticaj

Studentski uticaj

Cenzolovka pre 1 sat