Putevi Srbije upozoravaju: Ne otvarajte lažne SMS poruke o kaznama za saobraćajne prekršaje – u pitanju je zloupotreba

Javno preduzeće Putevi Srbije upozorilo je danas građane da ne otvaraju SMS poruke o kaznama za navodne saobraćajne prekršaje jer je u pitanju zloupotreba.

U saopštenju se navodi da građanima i dalje stižu „zlonamerne SMS poruke“ o kaznama za navodna prekoračenja brzine ili nenaplaćenoj putarini. „Ne otvarajte link i ne unosite podatke sa Vaše platne kartice jer je u pitanju zloupotreba“, saopštili su Putevi Srbije. To javno preduzeće je i krajem septembra upozorilo građane na lažne SMS poruke o kaznama za saobraćajne prekršaje.