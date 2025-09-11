Neposredno pre incidenta šokirali potezom: Priča se da su Ana i Rale bili angažovali obezbeđenje kako se ne bi tukli: Isplivale šok tvrdnje

Pevačica Ana Nikolić i kompozitor Goran Ratković Rale našli su se u centru skandala kada ga je prijavila za nasilje.

Oni su neposredno pre incidenta unajmili dva pripadnika obezbeđenja, ali kako se navodi, nisu ih angažovali da bi se zaštitili od drugih, već da među njima ne bi bilo nasilja. - Ana i Rale su angažovali dva momka koji imaju njihovu ulogu sekjuritija. Oni su s njima putovali i na nastupe i stalno su ih pratili u automobilu pozadi. Ali ono što je zanimljivo je da ih oni nisu angažovali iz straha za svoju bezbednost, već da bi ih zaštitili od njih samih kad se žestoko