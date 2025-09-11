Nova runda dijaloga u Briselu: U toku sastanak Petkovića i Bisljimija, Sorensen posrednik

Blic pre 39 minuta
Nova runda dijaloga u Briselu: U toku sastanak Petkovića i Bisljimija, Sorensen posrednik

U Briselu je danas počeo trojni sastanak glavnih pregovarača Beograda i Prištine Petra Petkovića i Besnika Bisljimija uz posredstvo posrednika EU Petera Sorensena.

Sastanak je počeo malo pre 14 časova, a prethodno su održani odvojeni sastanci delegacija Beograda i prištine sa Sorensenom i njegovim timom. Ekspertsku delegaciju Beograda na tom sastanku predvodio je direktor Kancelarije za KiM i glavni pregovar na tehničkom nivou Petar Petković. Kako je ranije najavljeno glavne teme o kojima će Beograd razgovarati jesu hitno formiranje ZSO i deeskalacija situacije na terenu. Poslednja runda dijaloga održana je 10 juna u Briselu,
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Pregovori Beograda i Prištine u Briselu: Petković insistira na ZSO, Bisljimi kaže da napretka nema

Pregovori Beograda i Prištine u Briselu: Petković insistira na ZSO, Bisljimi kaže da napretka nema

Radio 021 pre 10 minuta
Petković posle trilateralnog sastanak u Briselu: Insistirali smo na ZSO, a Prištinu to ne interesuje

Petković posle trilateralnog sastanak u Briselu: Insistirali smo na ZSO, a Prištinu to ne interesuje

RTS pre 1 sat
Petković o dijalogu u Briselu: Insistirali smo na ZSO,to je okvir za opstanak Srba, ali Priština to ignoriše

Petković o dijalogu u Briselu: Insistirali smo na ZSO,to je okvir za opstanak Srba, ali Priština to ignoriše

Blic pre 3 sata
Petković: Insistirali smo na ZSO, to je okvir za opstanak Srba, ali Prištinu ne interesuje ZSO

Petković: Insistirali smo na ZSO, to je okvir za opstanak Srba, ali Prištinu ne interesuje ZSO

Telegraf pre 3 sata
Petković posle nove runde dijaloga: Insistirali smo na ZSO, ali Prištinu ne interesuje ZSO

Petković posle nove runde dijaloga: Insistirali smo na ZSO, ali Prištinu ne interesuje ZSO

N1 Info pre 3 sata
Petković nakon sastanka u Briselu: ZSO je okvir za opstanak Srba, ali Prištinu to ne zanima

Petković nakon sastanka u Briselu: ZSO je okvir za opstanak Srba, ali Prištinu to ne zanima

NIN pre 3 sata
Petković: Bisljimi podržao blokadere u Beogradu, a neće da se bavi stradanjem Srba na KiM

Petković: Bisljimi podržao blokadere u Beogradu, a neće da se bavi stradanjem Srba na KiM

Euronews pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoBriselMetohijaKosovo i MetohijaEUPrištinaIzbori

Politika, najnovije vesti »

Vučić i Dačić nisu lustrirani 5. oktobra, da li im je sada vreme?

Vučić i Dačić nisu lustrirani 5. oktobra, da li im je sada vreme?

Danas pre 50 minuta
Grbović (PSG): Ne insistiramo na jednoj listi, već na saradnji i na kredibilnoj alternativi

Grbović (PSG): Ne insistiramo na jednoj listi, već na saradnji i na kredibilnoj alternativi

Danas pre 1 sat
Tepić: Brnabić ide u Brisel da se izvini zbog Vučićevih uvreda evroposlanicima

Tepić: Brnabić ide u Brisel da se izvini zbog Vučićevih uvreda evroposlanicima

Danas pre 1 sat
Pošta Kosova preuzima kontrolu nad objektom Pošte Srbije u Gračanici

Pošta Kosova preuzima kontrolu nad objektom Pošte Srbije u Gračanici

Danas pre 3 sata
Užička opozicija: Rasprava o smeni gradonačelnice prva tačka dnevnog reda

Užička opozicija: Rasprava o smeni gradonačelnice prva tačka dnevnog reda

Danas pre 2 sata