Nova runda dijaloga u Briselu: U toku sastanak Petkovića i Bisljimija, Sorensen posrednik

U Briselu je danas počeo trojni sastanak glavnih pregovarača Beograda i Prištine Petra Petkovića i Besnika Bisljimija uz posredstvo posrednika EU Petera Sorensena.

Sastanak je počeo malo pre 14 časova, a prethodno su održani odvojeni sastanci delegacija Beograda i prištine sa Sorensenom i njegovim timom. Ekspertsku delegaciju Beograda na tom sastanku predvodio je direktor Kancelarije za KiM i glavni pregovar na tehničkom nivou Petar Petković. Kako je ranije najavljeno glavne teme o kojima će Beograd razgovarati jesu hitno formiranje ZSO i deeskalacija situacije na terenu. Poslednja runda dijaloga održana je 10 juna u Briselu,