Pregovori Beograda i Prištine u Briselu: Petković insistira na ZSO, Bisljimi kaže da napretka nema

Radio 021 pre 1 sat  |  Beta
Glavni pregovarač Beograda u dijalogu sa Prištinom Petar Petković izjavio je u Briselu da je na svim sastancima insistirao na hitnom formiranju Zajednice srpskih opština kao preduslovu daljih razgovora.

Posle zajedničkog, trojnog sastanka sa glavnim pregovaračem Prištine Besnikom Bisljimijem i specijalnim predstavnikom EU za dijalog Peterom Sorensenom, Petković je srpskim medijima rekao da je insistirao na otpočinjanju konkretnih razgovora o formiranju ZSO, ali da kosovske vlasti "to pitanje ne interesuje". Petar Petković, direktor Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju, kazao je da je Bisljimija pred Sorensenom pitao da li prihvata evropski nacrt statuta
