Poljska uzvraća udarac! Uvedena ograničenja vazdušnog saobraćaja na granici sa Belorusijom i Ukrajinom, evo do kad su na snazi…

Poljska je uvela ograničenja vazdušnog saobraćaja duž svojih istočnih granica sa Belorusijom i Ukrajinom, saopštila je danas Operativna komanda Oružanih snaga Poljske.

- Na zahtev Operativne komande grana Oružanih snaga, ograničenja vazdušnog saobraćaja biće uvedena u istočnom delu Poljske u obliku ograničene zone EP R129 - saopštila je Poljska agencija za vazdušnu navigaciju Ograničenja su stupila na snagu u 22 časa u sredu i važe do 9. decembra, navodi se u saopštenju. Odluka dolazi nakon povećanja tenzija i višestrukih upada dronova u vazdušni prostor članice NATO-a, prenosi Rojters. Poljska je juče oborila sumnjive ruske