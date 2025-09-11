Poljska uzvraća udarac! Uvedena ograničenja vazdušnog saobraćaja na granici sa Belorusijom i Ukrajinom, evo do kad su na snazi

Blic pre 1 sat
Poljska uzvraća udarac! Uvedena ograničenja vazdušnog saobraćaja na granici sa Belorusijom i Ukrajinom, evo do kad su na snazi…

Poljska je uvela ograničenja vazdušnog saobraćaja duž svojih istočnih granica sa Belorusijom i Ukrajinom, saopštila je danas Operativna komanda Oružanih snaga Poljske.

- Na zahtev Operativne komande grana Oružanih snaga, ograničenja vazdušnog saobraćaja biće uvedena u istočnom delu Poljske u obliku ograničene zone EP R129 - saopštila je Poljska agencija za vazdušnu navigaciju Ograničenja su stupila na snagu u 22 časa u sredu i važe do 9. decembra, navodi se u saopštenju. Odluka dolazi nakon povećanja tenzija i višestrukih upada dronova u vazdušni prostor članice NATO-a, prenosi Rojters. Poljska je juče oborila sumnjive ruske
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

GUR napao brod ruske flote vredan 60 miliona dolara – Kijev objavio detalje; Poljska traži sednicu SB UN zbog dronova

GUR napao brod ruske flote vredan 60 miliona dolara – Kijev objavio detalje; Poljska traži sednicu SB UN zbog dronova

RTS pre 5 minuta
uživo RAT U UKRAJINI Zelenski: Novi paket sankcija Rusiji je nabolji odgovor na upad ruskih dronova u Evropsku uniju

uživo RAT U UKRAJINI Zelenski: Novi paket sankcija Rusiji je nabolji odgovor na upad ruskih dronova u Evropsku uniju

Euronews pre 2 sata
Tramp uverio Navrockog da će podržati Poljsku u slučaju ugrožavanja bezbednosti

Tramp uverio Navrockog da će podržati Poljsku u slučaju ugrožavanja bezbednosti

Euronews pre 2 sata
Zelenski: Novi paket sankcija Rusiji je najbolji odgovor na upad ruskih dronova u EU

Zelenski: Novi paket sankcija Rusiji je najbolji odgovor na upad ruskih dronova u EU

Politika pre 2 sata
Drama na severu Evrope: Letonci zbog Rusa zatvorili vazdušni prostor

Drama na severu Evrope: Letonci zbog Rusa zatvorili vazdušni prostor

B92 pre 3 sata
Letonija zatvorila vazdušni prostor u blizini granica sa Rusijom i Belorusijom

Letonija zatvorila vazdušni prostor u blizini granica sa Rusijom i Belorusijom

Politika pre 3 sata
Letonija zatvorila vazdušni prostor: Oglasio se ministar odbrane

Letonija zatvorila vazdušni prostor: Oglasio se ministar odbrane

Večernje novosti pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOBelorusijaUkrajinaRojtersPoljska

Svet, najnovije vesti »

Predsednik Litvanije: 14 stranaca među 52 politička zatvorenika koje je oslobodila Belorusija

Predsednik Litvanije: 14 stranaca među 52 politička zatvorenika koje je oslobodila Belorusija

Beta pre 20 minuta
Švedska izdvaja skoro osam milijardi dolara dodatne vojne pomoći Ukrajini

Švedska izdvaja skoro osam milijardi dolara dodatne vojne pomoći Ukrajini

RTV pre 14 minuta
FBI pronašao pušku i druge tragove na mestu atentata na Kirka

FBI pronašao pušku i druge tragove na mestu atentata na Kirka

RTV pre 19 minuta
Ubici Čarlija Kirka preti smrtna kazna! Zvaničnici zapretili muškarcu u crnom, cela Amerika na nogama

Ubici Čarlija Kirka preti smrtna kazna! Zvaničnici zapretili muškarcu u crnom, cela Amerika na nogama

Blic pre 5 minuta
Uhapšen ubica Čarlija Kirka: Oglasio se direktor FBI, zvaničnici otkrili: Atentator bio obučen u crno, najverovatnije pucao sa…

Uhapšen ubica Čarlija Kirka: Oglasio se direktor FBI, zvaničnici otkrili: Atentator bio obučen u crno, najverovatnije pucao sa krova

Blic pre 4 minuta