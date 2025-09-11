Ruska vojska presekla ključni put snabdevanja Ukrajinaca

Pravda pre 2 sata
Ruska vojska presekla ključni put snabdevanja Ukrajinaca

Auto-put Herson–Nikolajev sada je pod kontrolom ruskih dronova.

Ruske oružane snage drže vatrenu kontrolu nad auto-putem Herson–Nikolajev, izjavio je za RIA Novosti guverner Hersonske oblasti Vladimir Saljdo. "Kontrolišemo nebo iznad auto-puta do Nikolajeva i puta do Belozerke. Dronovi stalno rade. Oružane snage Ukrajine se više ne kreću ovim pravcima – to je previše opasno za njih. Sada, kao rezervnu rutu, koriste obilazni put preko Snegurovke", rekao je on za RIA Novosti. Hersonska oblast se nalazi u donjem toku Dnjepra, sa
Moskva izveštava o uspesima u Dnjepropetrovskoj oblasti; Nemačka povećava angažovanje na istočnoj granici NATO-a

Moskva izveštava o uspesima u Dnjepropetrovskoj oblasti; Nemačka povećava angažovanje na istočnoj granici NATO-a

RTS pre 15 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Nemačka će povećati angažovanje na istočnoj granici NATO-a; Ukrajina tvrdi da je uspešno napala "skupi brod"…

UKRAJINSKA KRIZA: Nemačka će povećati angažovanje na istočnoj granici NATO-a; Ukrajina tvrdi da je uspešno napala "skupi brod" ruske Crnomorske flote

RTV pre 40 minuta
Uživo Rusi javljaju: Poginuo Aleksandar Mihajlovič u padu Su-27

Uživo Rusi javljaju: Poginuo Aleksandar Mihajlovič u padu Su-27

Alo pre 1 sat
MMF upozorava na manjak sredstava za Ukrajinu u naredne dve godine

MMF upozorava na manjak sredstava za Ukrajinu u naredne dve godine

NIN pre 3 sata
Poljska uzvraća udarac! Uvedena ograničenja vazdušnog saobraćaja na granici sa Belorusijom i Ukrajinom, evo do kad su na snazi…

Poljska uzvraća udarac! Uvedena ograničenja vazdušnog saobraćaja na granici sa Belorusijom i Ukrajinom, evo do kad su na snazi

Blic pre 6 sati
uživo RAT U UKRAJINI Zelenski: Novi paket sankcija Rusiji je nabolji odgovor na upad ruskih dronova u Evropsku uniju

uživo RAT U UKRAJINI Zelenski: Novi paket sankcija Rusiji je nabolji odgovor na upad ruskih dronova u Evropsku uniju

Euronews pre 6 sati
Tramp uverio Navrockog da će podržati Poljsku u slučaju ugrožavanja bezbednosti

Tramp uverio Navrockog da će podržati Poljsku u slučaju ugrožavanja bezbednosti

Euronews pre 6 sati
(Foto) ovo je puška iz koje je ubijen Čarli Kirk? Ubica je umotao u peškir i ostavio u šumi: Atentator pucao sa daljine od 190…

(Foto) ovo je puška iz koje je ubijen Čarli Kirk? Ubica je umotao u peškir i ostavio u šumi: Atentator pucao sa daljine od 190 metara, likvidirao ga jednim metkom

Blic pre 15 minuta
Drama u Vašingtonu! Pretnja bombom Istraga u sedištu Demokratskog nacionalnog komiteta, u toku pretres zgrade

Drama u Vašingtonu! Pretnja bombom Istraga u sedištu Demokratskog nacionalnog komiteta, u toku pretres zgrade

Blic pre 15 minuta
Neka kriza u Francuskoj bude upozorenje: Kako kukavičluk ima i ekonomske i političke posledice?

Neka kriza u Francuskoj bude upozorenje: Kako kukavičluk ima i ekonomske i političke posledice?

Danas pre 10 minuta
Netanjahu na Zapadnoj obali: Neće biti palestinske države

Netanjahu na Zapadnoj obali: Neće biti palestinske države

Danas pre 15 minuta
Tramp u Pentagonu obeležava godišnjicu napada na SAD 11. septembra 2001.

Tramp u Pentagonu obeležava godišnjicu napada na SAD 11. septembra 2001.

Danas pre 55 minuta