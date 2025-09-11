Ruska vojska presekla ključni put snabdevanja Ukrajinaca

Auto-put Herson–Nikolajev sada je pod kontrolom ruskih dronova.

Ruske oružane snage drže vatrenu kontrolu nad auto-putem Herson–Nikolajev, izjavio je za RIA Novosti guverner Hersonske oblasti Vladimir Saljdo. "Kontrolišemo nebo iznad auto-puta do Nikolajeva i puta do Belozerke. Dronovi stalno rade. Oružane snage Ukrajine se više ne kreću ovim pravcima – to je previše opasno za njih. Sada, kao rezervnu rutu, koriste obilazni put preko Snegurovke", rekao je on za RIA Novosti. Hersonska oblast se nalazi u donjem toku Dnjepra, sa