(Uznemirujuće): Ovo je trenutak kada je Trampov saradnik upucan u vrat: Krv šiklja na sve strane, ljudi beže u panici (video)…

Čarli Kirk saradnik Donalda Trampa upucan je tokom svoje turneje "American Comeback" na Univerzitetu Juta Vali. Prema prvim informacijama, Kirk je upucan u vrat.

Na društvenim mrežama pojavio se uznemirujući snimak, momenta kada je Kirk pogođen, a krv počinje da šiklja iz rane na vratu. Na snimku se vidi kako Kirk kako razgovara sa prisutnima nakon čega se iznenada čuje pucanj. Direktor agencije Kaš Patel rekao je da FBI uključen u slučaj. - Naše misli su sa Čarlijem, njegovim voljenima i svima koji su pogođeni ovim. Agenti će brzo biti na licu mesta, a FBI u potpunosti podržava tekući odgovor i istragu - rekao je Patel.