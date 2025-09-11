Više beogradskih naselja bez gasa: Došlo do oštećenja čeličnog gradskog gasovoda na Trošarini, sanacije kvara najkasnije sutra u 20 sati

U više beogradskih naselja večeras je došlo do kratkotrajnog poremećaja u isporuci prirodnog gasa zbog čega su ekipe JP "Srbijagas" izašle na teren, a očekivano vreme završetka radova je najkasnije sutra do 20 časova, saopšteno je iz JP "Srbija gas" Novi Sad.

Bez redovne isporuke prirodnog gasa večeras oko 19.30 sati ostali su potrošači u Mirijevu, Karaburmi, Medakoviću i Braće Jerković. Kako se objašnjava u saopštenju, do kratkotrajnog poremećaja u isporuci prirodnog gasa došlo je zbog oštećenja čeličnog gradskog gasovoda na Trošarini i to od strane trećeg lica, koje je izvodilo infrastrukturne radove. Ekipe JP "Srbijagas" odmah su izašle na teren, a očekivano vreme završetka radova biće poznato kada se otvori radna