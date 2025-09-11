Više beogradskih naselja bez gasa: Došlo do oštećenja čeličnog gradskog gasovoda na Trošarini, sanacije kvara najkasnije sutra u 20 sati

Blic pre 1 sat
Više beogradskih naselja bez gasa: Došlo do oštećenja čeličnog gradskog gasovoda na Trošarini, sanacije kvara najkasnije sutra…

U više beogradskih naselja večeras je došlo do kratkotrajnog poremećaja u isporuci prirodnog gasa zbog čega su ekipe JP "Srbijagas" izašle na teren, a očekivano vreme završetka radova je najkasnije sutra do 20 časova, saopšteno je iz JP "Srbija gas" Novi Sad.

Bez redovne isporuke prirodnog gasa večeras oko 19.30 sati ostali su potrošači u Mirijevu, Karaburmi, Medakoviću i Braće Jerković. Kako se objašnjava u saopštenju, do kratkotrajnog poremećaja u isporuci prirodnog gasa došlo je zbog oštećenja čeličnog gradskog gasovoda na Trošarini i to od strane trećeg lica, koje je izvodilo infrastrukturne radove. Ekipe JP "Srbijagas" odmah su izašle na teren, a očekivano vreme završetka radova biće poznato kada se otvori radna
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Zaustavljena isporuka gasa u nekoliko beogradskih naselja nakon oštećenja gasovoda na Trošarini

Zaustavljena isporuka gasa u nekoliko beogradskih naselja nakon oštećenja gasovoda na Trošarini

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadSrbijagas

Ekonomija, najnovije vesti »

Više beogradskih naselja bez gasa: Došlo do oštećenja čeličnog gradskog gasovoda na Trošarini, sanacije kvara najkasnije sutra…

Više beogradskih naselja bez gasa: Došlo do oštećenja čeličnog gradskog gasovoda na Trošarini, sanacije kvara najkasnije sutra u 20 sati

Blic pre 1 sat
Zaustavljena isporuka gasa u nekoliko beogradskih naselja nakon oštećenja gasovoda na Trošarini

Zaustavljena isporuka gasa u nekoliko beogradskih naselja nakon oštećenja gasovoda na Trošarini

Danas pre 3 sata
Jovana ove godine nije dobila dečiji dodatak za treće dete: Ovo je jedno od objašnjenja

Jovana ove godine nije dobila dečiji dodatak za treće dete: Ovo je jedno od objašnjenja

Blic pre 4 sati
„Konačno“ dobio građevinsku dozvolu: Koliko će koštati Nacionalni stadion, a koliko je do sada isplaćeno za njega?

„Konačno“ dobio građevinsku dozvolu: Koliko će koštati Nacionalni stadion, a koliko je do sada isplaćeno za njega?

Danas pre 5 sati
PIO fond uvodi veštačku inteligenciju: Za šta će služiti AI aplikacije koje će platiti 6,8 miliona evra?

PIO fond uvodi veštačku inteligenciju: Za šta će služiti AI aplikacije koje će platiti 6,8 miliona evra?

Nova ekonomija pre 1 dan