Zaustavljena isporuka gasa u nekoliko beogradskih naselja nakon oštećenja gasovoda na Trošarini

Javno preduzeće Srbijagas saopštilo je da je večeras oštećen gasovod na Trošarini, zbog čega su bez isporuke gasa ostali potrošači na Mirijevu, Karaburmi, u Braće Jerkovića i u naselju Medaković. Kako se navodi, gasovod je oštetilo treće lice, koje je izvodilo infrastrukturne radove. Ekipe Srbijagasa odmah su izašle na teren, a očekivano vreme završetka radova biće poznato kada se otvori radna jama, o čemu će potrošači biti obavešteni.