Zaustavljena isporuka gasa u nekoliko beogradskih naselja nakon oštećenja gasovoda na Trošarini

Danas pre 6 sati  |  FoNet
Zaustavljena isporuka gasa u nekoliko beogradskih naselja nakon oštećenja gasovoda na Trošarini
Javno preduzeće Srbijagas saopštilo je da je večeras oštećen gasovod na Trošarini, zbog čega su bez isporuke gasa ostali potrošači na Mirijevu, Karaburmi, u Braće Jerkovića i u naselju Medaković. Kako se navodi, gasovod je oštetilo treće lice, koje je izvodilo infrastrukturne radove. Ekipe Srbijagasa odmah su izašle na teren, a očekivano vreme završetka radova biće poznato kada se otvori radna jama, o čemu će potrošači biti obavešteni.
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Više beogradskih naselja bez gasa: Došlo do oštećenja čeličnog gradskog gasovoda na Trošarini, sanacije kvara najkasnije sutra…

Više beogradskih naselja bez gasa: Došlo do oštećenja čeličnog gradskog gasovoda na Trošarini, sanacije kvara najkasnije sutra u 20 sati

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SrbijagasIsporuka gasa

Ekonomija, najnovije vesti »

Više beogradskih naselja bez gasa: Došlo do oštećenja čeličnog gradskog gasovoda na Trošarini, sanacije kvara najkasnije sutra…

Više beogradskih naselja bez gasa: Došlo do oštećenja čeličnog gradskog gasovoda na Trošarini, sanacije kvara najkasnije sutra u 20 sati

Blic pre 4 sati
Zaustavljena isporuka gasa u nekoliko beogradskih naselja nakon oštećenja gasovoda na Trošarini

Zaustavljena isporuka gasa u nekoliko beogradskih naselja nakon oštećenja gasovoda na Trošarini

Danas pre 6 sati
Jovana ove godine nije dobila dečiji dodatak za treće dete: Ovo je jedno od objašnjenja

Jovana ove godine nije dobila dečiji dodatak za treće dete: Ovo je jedno od objašnjenja

Blic pre 7 sati
„Konačno“ dobio građevinsku dozvolu: Koliko će koštati Nacionalni stadion, a koliko je do sada isplaćeno za njega?

„Konačno“ dobio građevinsku dozvolu: Koliko će koštati Nacionalni stadion, a koliko je do sada isplaćeno za njega?

Danas pre 8 sati
Turisti poludeli za ovim evropskim gradom! Luksuzna odeća po niskim cenama, a mogu da se kupaju i u termalnim vodama

Turisti poludeli za ovim evropskim gradom! Luksuzna odeća po niskim cenama, a mogu da se kupaju i u termalnim vodama

Kurir pre 1 dan