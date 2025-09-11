Vučić primio holivudskog glumca Stivena Sigala i njegovog sina, evo šta je povod (foto)

Blic pre 1 sat
Vučić primio holivudskog glumca Stivena Sigala i njegovog sina, evo šta je povod (foto)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas holivudskog glumca i majstora borilačkih veština Stivena Sigala i njegovog sina Kunzanga, koji borave u Beogradu povodom početka snimanja akcionog trilera "Order Of The Dragon" u kojem Sigal ima jednu od glavnih uloga.

- U srdačnom i prijateljskom razgovoru sa Stivenom Sigalom razmotrili smo mogućnosti jačanja kulturne i umetničke saradnje, kao i načine na koje Srbija može biti dodatno promovisana na međunarodnoj sceni. Razgovarali smo i o mogućim zajedničkim projektima u kinematografiji, medijskim partnerstvima i promovisanju investicija u kulturnu industriju - naveo je Vučić. Kako je dodao, Sigalu je zahvalio "na iskazanoj ljubavi prema Srbiji i spremnosti da svoj ugled i
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Sastanak predsednika Vučića i Stivena Sigala: Razgovarano o kulturnoj saradnji i promociji Srbije

Sastanak predsednika Vučića i Stivena Sigala: Razgovarano o kulturnoj saradnji i promociji Srbije

Serbian News Media pre 5 sati
Od holivuda do Beograda! Kako je Stiven Sigal postao Srbin?

Od holivuda do Beograda! Kako je Stiven Sigal postao Srbin?

Alo pre 5 sati
Heroji akcionih filmova kod Vučića: Nakon Džekija Čena došao i Stiven Sigal

Heroji akcionih filmova kod Vučića: Nakon Džekija Čena došao i Stiven Sigal

Vreme pre 6 sati
Vučić se sastao sa Stivenom Sigalom u Beogradu

Vučić se sastao sa Stivenom Sigalom u Beogradu

Radio 021 pre 6 sati
Sigal snima triler u Beogradu, "svratio" kod Vučića

Sigal snima triler u Beogradu, "svratio" kod Vučića

N1 Info pre 7 sati
Predsednik primio holivudskog glumca Stivena Sigala; Vučić: Moramo Srbiju da vratimo na pravi kolosek; Sigal: Vidim promene i…

Predsednik primio holivudskog glumca Stivena Sigala; Vučić: Moramo Srbiju da vratimo na pravi kolosek; Sigal: Vidim promene i impresivan razvoj

RTV pre 8 sati
Vučić sa Stivenom Sigalom: Razgovarali smo o zajedničkim projektima

Vučić sa Stivenom Sigalom: Razgovarali smo o zajedničkim projektima

Danas pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPremijer SrbijePredsednik Srbije

Zabava, najnovije vesti »

Doneta odlka! Irska neće učestvovati na Evroviziji 2026 ako se Izraelu dozvoli učešće: Oglasio se i direktor takmičenja

Doneta odlka! Irska neće učestvovati na Evroviziji 2026 ako se Izraelu dozvoli učešće: Oglasio se i direktor takmičenja

Blic pre 36 minuta
Šnala između grudi samo što ne pukne: Ubitačan dekolte ćerke Jane Todorović na rođendanu Tare Matić: Kristina ne mari za…

Šnala između grudi samo što ne pukne: Ubitačan dekolte ćerke Jane Todorović na rođendanu Tare Matić: Kristina ne mari za poglede i puca od samopuzdanja

Blic pre 1 sat
"Nisam ja Tairović": Maca u crvenom sakou sa bombastičnom ženom došao na rođendan ćerke Saše Matića, pa potkačio pevačicu: A…

"Nisam ja Tairović": Maca u crvenom sakou sa bombastičnom ženom došao na rođendan ćerke Saše Matića, pa potkačio pevačicu: A Tea grmi u haljini pripijenoj uz telo

Blic pre 1 sat
(Foto) trudna Milica Todorović na moru: Pevačica uživa u pravom raju: Svuda oko nje mir i tišina

(Foto) trudna Milica Todorović na moru: Pevačica uživa u pravom raju: Svuda oko nje mir i tišina

Blic pre 1 sat
Ana Vintur konačno rekla šta zaista misli o filmu „Đavo nosi Pradu“

Ana Vintur konačno rekla šta zaista misli o filmu „Đavo nosi Pradu“

Danas pre 2 sata