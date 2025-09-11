Heroji akcionih filmova kod Vučića: Nakon Džekija Čena došao i Stiven Sigal

Heroji akcionih filmova akcijaju ovih dana po Beogradu. Posle Džekija Čena, u Srbiju je došao i Stiven Sigal

Glumac koji je karijeru počeo u filmu „Iznad zakona” sastao se u Beogradu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koga mnogi smatraju figurom iznad zakona. Stiven Sigal, američki glumac i producent, kome je Vučić krajem 2015. godine uručio srpski pasoš, došao je u Srbiju nekoliko dana posle Džekija Čena, jednog od ambasadora izložbe Ekspo 2027. Sigal je sa Vučićem razgovarao o mogućnosti jačanja kulturne i umetničke saradnje, kao i načinima na koje Srbija može