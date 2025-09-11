Građani blokiraju pružni prelaz u Kragujevcu

Danas pre 17 minuta  |  FoNet
Građani blokiraju pružni prelaz u Kragujevcu

Građani kragujevačkog naselja Stanovo danas su blokirali pružni prelaz, nakon što je rampa na tom prelazu prestala da radi u sredu.

Na rampi je postavljen katanac, a prema rečima skretničara Koleta Nedeljkovića, njemu je iz „Železnica Srbije“ u sredu saopšteno da više ne dolazi na posao, prenosi portal Glas Šumadije. Okupljeni navode da ih niko nije obavestio da rampa više neće biti u funkciji. Kako ističu, prelaz je frekventan, deca ga koriste na putu do škole, te su zabrinuti za njihovu bezbednosti. Građani su poručili da će ostati na blokadi sve dok ne dobiju obećanje da će rampa ponovo biti
Glas Šumadije pre 1 sat
N1 Info pre 16 minuta
