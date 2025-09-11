Građani protestuju kod pružnog prelaza u Stanovu: Katanac na rampi, skretničar dobio otkaz

Meštani Stanova protestuju kod pružnog prelaza u tom naselju nakon što je od juče na rampi postavljen katanac, a skretničaru Koletu Nedeljkoviću, kako kaže, saopšteno je iz „Železnica Srbije“ da više ne dolazi na posao, piše Glas Šumadije.

Okupljeni meštani navode da ih niko nije obavestio da rampa više neće biti u funkciji. Naglašavaju da je prelaz frekventan, da ga deca koriste na putu do škole, te su zabrinuti zbog bezbednosti. Meštani su poručili da će protestovati sve dok ne dobiju obećanje da će rampa ponovo biti vraćena u funkciju. Namera meštana Stanova je da blokiraju pružni prelaz u tom naselju, ali je policija obezbedila prolazak putničkog voza za Kraljevo. Okupljeni su naveli da su se