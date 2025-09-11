Građani blokirali pružni prelaz u Stanovu

Na rampi je postavljen katanac, a prema rečima skretničara Koleta Nedeljkovića, njemu je iz Železnica Srbije u sredu saopšteno da više ne dolazi na posao, prenosi portal Glas Šumadije.

Okupljeni navode da ih niko nije obavestio da rampa više neće biti u funkciji. Kako ističu, prelaz je frekventan, deca ga koriste na putu do škole, te su zabrinuti za njihovu bezbednost. Građani su poručili da će ostati na blokadi sve dok ne dobiju obećanje da će rampa ponovo biti vraćena u funkciju. A post shared by Kreni-Promeni Kragujevac (@kreni.promeni.kragujevac)