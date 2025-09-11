Oglasio se rektor Beogradskog univerziteta o smeni dekanke Medicinskog fakulteta

Danas pre 2 sata  |  V. A.
Oglasio se rektor Beogradskog univerziteta o smeni dekanke Medicinskog fakulteta

Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić uputio je dopis Medicinskom fakultetu u kome je upozorio da je odluka o smeni dekanke Tatjane Simić nezakonita i pozvao taj fakultet da svoje postupanje uskladi sa Zakonom o visokom obrazovanju.

U dopisu se navodi da je Medicinski fakultet 3. septembra dostavio Senatu Univerziteta u Beogradu odluku Saveta Fakulteta u kojoj se konstatuje prestanak mandata dekana Medicinskog fakulteta prof. dr Tatjani Simić, sa danom 2.9.2025. godine zbog teške povrede kodeksa profesionalne etike, imenuje se vršilac dužnosti dekana iz reda prodekana prof. dr Nataša Milić i pokreće postupak za izbor novog dekana Medicinskog fakulteta. „S obzirom na to da rektor predsedava
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Rektor Đokić: Smena dekanke Medicinskog fakulteta je nezakonita

Rektor Đokić: Smena dekanke Medicinskog fakulteta je nezakonita

Nova pre 2 sata
Rektor Đokić: Smena dekanke Medicinskog fakulteta nezakonita!

Rektor Đokić: Smena dekanke Medicinskog fakulteta nezakonita!

Pravda pre 1 sat
OTKRIVAMO Sekretarka prijavila nezakonitu smenu stare i izbor nove dekanke Medicinskog fakulteta, pa joj blokirali mejl…

OTKRIVAMO Sekretarka prijavila nezakonitu smenu stare i izbor nove dekanke Medicinskog fakulteta, pa joj blokirali mejl: Dostavila i dokaz sa tonskim zapisom

Nova pre 3 sata
Rektor Đokić uputio dopis Medicinskom fakultetu zbog smene dekanke Tatjane Simić

Rektor Đokić uputio dopis Medicinskom fakultetu zbog smene dekanke Tatjane Simić

NIN pre 2 sata
Rektor Đokić: Smena dekanke Medicinskog fakulteta je nezakonita

Rektor Đokić: Smena dekanke Medicinskog fakulteta je nezakonita

Vreme pre 2 sata
Nije prestala dužnost dekanke Medicinskog fakulteta u Beogradu: Rektor Đokić pisao Savetu fakulteta, dekanki Simić i v.d…

Nije prestala dužnost dekanke Medicinskog fakulteta u Beogradu: Rektor Đokić pisao Savetu fakulteta, dekanki Simić i v.d. dekana profesorki Milić (CEO DOKUMENT)

Nedeljnik pre 2 sata
Rektor Đokić upozorava Medicinski fakultet: Odluka o smeni dekanke Simić očigledno nezakonita

Rektor Đokić upozorava Medicinski fakultet: Odluka o smeni dekanke Simić očigledno nezakonita

N1 Info pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IzboriVladan Đokić

Društvo, najnovije vesti »

(VIDEO) Oštećenja od tenkova na ulicama, radnici čiste prašinu: Kako teku pripreme za vojnu paradu

(VIDEO) Oštećenja od tenkova na ulicama, radnici čiste prašinu: Kako teku pripreme za vojnu paradu

N1 Info pre 11 minuta
Đurović: Povećan broj ilegalnih migranata u srbiji, treba otvoriti centar u Subotici

Đurović: Povećan broj ilegalnih migranata u srbiji, treba otvoriti centar u Subotici

Beta pre 7 minuta
U Beogradu otvorena međunarodna naučna konferencija "VojNa 2025"

U Beogradu otvorena međunarodna naučna konferencija "VojNa 2025"

RTV pre 1 minut
„Kome je sad do košarke“: Novi esej Marka Prelevića u štampanom izdanju Nedeljnika

„Kome je sad do košarke“: Novi esej Marka Prelevića u štampanom izdanju Nedeljnika

Nedeljnik pre 11 minuta
"Izdavaćemo hitna upozorenja: Unapred!" RHMZ se ponovo oglasio: Stiže ogromna količina padavina, grad i olujni vetar

"Izdavaćemo hitna upozorenja: Unapred!" RHMZ se ponovo oglasio: Stiže ogromna količina padavina, grad i olujni vetar

Blic pre 11 minuta