Oglasio se rektor Beogradskog univerziteta o smeni dekanke Medicinskog fakulteta

Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić uputio je dopis Medicinskom fakultetu u kome je upozorio da je odluka o smeni dekanke Tatjane Simić nezakonita i pozvao taj fakultet da svoje postupanje uskladi sa Zakonom o visokom obrazovanju.

U dopisu se navodi da je Medicinski fakultet 3. septembra dostavio Senatu Univerziteta u Beogradu odluku Saveta Fakulteta u kojoj se konstatuje prestanak mandata dekana Medicinskog fakulteta prof. dr Tatjani Simić, sa danom 2.9.2025. godine zbog teške povrede kodeksa profesionalne etike, imenuje se vršilac dužnosti dekana iz reda prodekana prof. dr Nataša Milić i pokreće postupak za izbor novog dekana Medicinskog fakulteta. „S obzirom na to da rektor predsedava