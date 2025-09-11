Rektor Đokić: Smena dekanke Medicinskog fakulteta je nezakonita

Vreme pre 4 sati
Rektor Đokić: Smena dekanke Medicinskog fakulteta je nezakonita

Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić naveo je da odluka o smeni dekanke Medicinskog fakulteta Tatjane Simić nije u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Medicinskog fakulteta

Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić uputio je u četvrtak dopis Medicinskom fakultetu u kom je tu obrazovnu instituciju upozorio na uočene nezakonitosti i druge nepravilnosti pri smeni dekanke Tatjane Simić. Senatu Univerziteta u Beogradu je 3. septembra dostavljena odluka Saveta Medicinskog fakulteta u kojoj se konstatuje prestanak mandata dekanke Tatjane Simić, kao i da se za vršioca dekana iz redova profesora imenuje Nataša Milić. Đokić je naveo da je
