Danas pre 11 sati  |  Beta
SAD sankcionisale bivše funkcionere Crne Gore zbog kriminala i trgovine drogom
Sjedinjene Američke Države su zabranom ulazka u SAD zbog umešanosti u korupciju koja je omogućila trgovinu narkoticima sankcionisale bivšeg gradonačelnika Budve i poslanika Mila Božovića i bivšu predsednicu Vrhovnog suda Crne Gore Vesnu Medenicu i neke njihove rođake Božović je kadar prosrpskog bivšeg Demokratskog fronta koji je deo vladajuće većine u Crnoj Gori, za koga Stejt department kaže da je zloupotrebljavao javne funkcije da bi podržao organizovani kriminal
