Na američkoj Crnoj listi: Milu Božoviću i Vesni Medenici zabranjen ulazak u SAD

Sjedinjene Američke Države su zabranom ulaska u SAD zbog umešanosti u korupciju koja je omogućila trgovinu narkoticima sankcionisale bivšeg gradonačelnika Budve i poslanika Mila Božovića i bivšu predsednicu Vrhovnog suda Crne Gore Vesnu Medenicu i neke njihove rođake.

Božović je kadar prosrpskog bivšeg Demokratskog fronta koji je deo vladajuće većine u Crnoj Gori, za koga Stejt department kaže da je zloupotrebljavao javne funkcije da bi podržao organizovani kriminal i međunarodnu trgovinu narkoticima. Za Medenicu se kaže da je zloupotrebila javnu funkciju podržavajući kriminalnu krijumčarsku organizaciju odavanjem sudskih informacija, posredovanjem u donošenju sudskih odluka i primanjem mita da bi uticala na sudske ishode, u