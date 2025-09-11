Stanje na putevima: AMSS upozorava vozače na oprez u saobraćaju zbog mokrih kolovoza

Glas Zaječara pre 1 sat  |  Anđela Risantijević
Stanje na putevima: AMSS upozorava vozače na oprez u saobraćaju zbog mokrih kolovoza
Promenljivo i nestabilno vreme sa padavinama danas će uslovljavati mokre kolovoze i zahtevati oprezniju voznju a jak vetar u košavskim području, na jugu Banata i donjem Podunavlju dodatno će otežavati vožnju, ističe se u saopštenju AMSS. „Jači udari vetra na mostovima, nadvožnjacima i prevojima utiču na zanošenje vozila na koje posebno upozoravamo vozače kamiona i autobusa. Saobraćaj je pojačanog intenziteta unutar gradova a sporija vožnja očekuje vozače i na
