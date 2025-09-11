Dončić nakon eliminacije: „Četiri faula za tri četvrtine? U životu mi se nije dogodilo!“ branko radujko o piksiju: „Od njega imamo jasna očekivanja!“

Svi su jako frustrirani! Košarkaška reprezentacija Nemačke poslednja je obezbedila plasman u polufinale Evropskog prvenstva, savladavši Sloveniju rezultatom 99:91 u dramatičnom duelu četvrtfinala.

Nakon večerašnjeg susreta, prva zvezda Slovenije – Luka Dončić je rekao: „Ponosan sam na Sloveniju. Zaista sam ponosan.Ne želim da pričam o sudijama. Zaista ne bih o tome. Ali četiri faula na početku treće četvrtine, tako nešto mi se nikada u životu nije dogodilo“ – poručio je Luka. Објава коју дели B92 Sport (@b92.sport) „Da li je normalni da u fizičkoj utakmici tim šutne 13 slobodnih bacanja u finišu? Koliko je faulova Luka Dončić dobio, a koliko je bio udaran?