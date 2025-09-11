Dončić nakon eliminacije: „Četiri faula za tri četvrtine? U životu mi se nije dogodilo!“ ništa od Rusije: Zdjelar odbio novu ponudu, evo šta to znači za Partizan!

Hot sport pre 40 minuta
Dončić nakon eliminacije: „Četiri faula za tri četvrtine? U životu mi se nije dogodilo!“ ništa od Rusije: Zdjelar odbio novu…

Svi su jako frustrirani! Košarkaška reprezentacija Nemačke poslednja je obezbedila plasman u polufinale Evropskog prvenstva, savladavši Sloveniju rezultatom 99:91 u dramatičnom duelu četvrtfinala.

Nakon večerašnjeg susreta, prva zvezda Slovenije – Luka Dončić je rekao: „Ponosan sam na Sloveniju. Zaista sam ponosan.Ne želim da pričam o sudijama. Zaista ne bih o tome. Ali četiri faula na početku treće četvrtine, tako nešto mi se nikada u životu nije dogodilo“ – poručio je Luka. Објава коју дели B92 Sport (@b92.sport) „Da li je normalni da u fizičkoj utakmici tim šutne 13 slobodnih bacanja u finišu? Koliko je faulova Luka Dončić dobio, a koliko je bio udaran?
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Mirisalo na polufinale, smrdelo na sudijsku krađu! Slovenija besna posle poraza na Eurobasketu: Nisu nam dali da pobedimo!

Mirisalo na polufinale, smrdelo na sudijsku krađu! Slovenija besna posle poraza na Eurobasketu: Nisu nam dali da pobedimo!

Kurir pre 20 minuta
Otišla najveća zvezda Evrobasketa, Dončić stavio sok u džep, još jednom ispoštovao fanove i napustio Rigu

Otišla najveća zvezda Evrobasketa, Dončić stavio sok u džep, još jednom ispoštovao fanove i napustio Rigu

Nova pre 1 sat
Dončić je ozbiljan car, stao da se slika sa svima: Slovenci pokazali veličinu i posle bolnog poraza VIDEO

Dončić je ozbiljan car, stao da se slika sa svima: Slovenci pokazali veličinu i posle bolnog poraza VIDEO

Nova pre 1 sat
Sudije, vi niste zvezde ovog Eurobasketa: Možda je Darko Miličić bio u pravu one 2007. godine s čuvenim rečima

Sudije, vi niste zvezde ovog Eurobasketa: Možda je Darko Miličić bio u pravu one 2007. godine s čuvenim rečima

Telegraf pre 4 sati
Dončić se u stilu oprostio od Evrobasketa

Dončić se u stilu oprostio od Evrobasketa

RTS pre 5 sati
Dončić: Četiri faula na startu treće četvrtine, to mi se u životu nije dogodilo (video)

Dončić: Četiri faula na startu treće četvrtine, to mi se u životu nije dogodilo (video)

Sportski žurnal pre 5 sati
Omić: U šoku sam, ako Dončić nije zaštićen, onda šta da kažem

Omić: U šoku sam, ako Dončić nije zaštićen, onda šta da kažem

Sportski žurnal pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanEvropsko prvenstvoSlovenijaDubaiB92RusijaNemačkaBranko Radujko

Sport, najnovije vesti »

Slučaj svinjskih glava ostavljenih ispred džamija u Francuskoj: Počinioci bili u autu sa srpskim tablicama

Slučaj svinjskih glava ostavljenih ispred džamija u Francuskoj: Počinioci bili u autu sa srpskim tablicama

NIN pre 5 minuta
Dejvis kup: Međedović u petak protiv Erela

Dejvis kup: Međedović u petak protiv Erela

RTV Novi Pazar pre 19 minuta
Zamislite kako Englezi igraju „utakmicu života“ u Oksfordu, ne možete? A normalno vam je da Srbija bude domaćin Albaniji u…

Zamislite kako Englezi igraju „utakmicu života“ u Oksfordu, ne možete? A normalno vam je da Srbija bude domaćin Albaniji u Leskovcu?!

Sportske.net pre 4 minuta
Fudbalere Srbije čeka paklen put do Mundijala: Drugo mesto vodi do dva kruga baraža i vrlo teških protivnika u roku od 5 dana…

Fudbalere Srbije čeka paklen put do Mundijala: Drugo mesto vodi do dva kruga baraža i vrlo teških protivnika u roku od 5 dana

Danas pre 35 minuta
Dubai pravi paklen tim: Još jedan bivši as Zvezde na radaru novopečenog Evroligaša! Ništa od Rusije: Zdjelar odbio novu…

Dubai pravi paklen tim: Još jedan bivši as Zvezde na radaru novopečenog Evroligaša! Ništa od Rusije: Zdjelar odbio novu ponudu, evo šta to znači za Partizan!

Hot sport pre 40 minuta