Srbi poginuli u napadu Al kaide na Njujork: Bojan i Vladimir bili su u pogrešno vreme na pogrešnom mestu kobnog 11. septembra, ovo je njihova priča!

Kurir pre 45 minuta
Srbi poginuli u napadu Al kaide na Njujork: Bojan i Vladimir bili su u pogrešno vreme na pogrešnom mestu kobnog 11. septembra…

U tim napadima na Njujork i Vašington poginulo je oko 2.977 ljudi.

Među žrtvama su bila i dvojica Srba - Vladimir Tomašević i Bojan Kostić. Rano ujutru, pripadnici terorističke organizacije Al Kaida oteli su četiri putnička aviona. Dva su se zabila u “Kule bliznakinje” (u sklopu Svetskog trgovinskog centra) u Njujorku, treći u zgradu Pentagona u Vašingtonu, dok je četvrti avion pao u polje u Pensilvaniji. Vladimir Tomašević je rođen 25. januara 1965. godine na KiM. Sa porodicom se preselio u Beograd u detinjstvu. Diplomirao je na
Ključne reči

NjujorkVašingtonbeogradal kaida

