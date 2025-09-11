Dvadeset četiri godine kasnije: Kako je 11. septembar promenio svet?

Dvadeset četiri godine kasnije: Kako je 11. septembar promenio svet?

Danas se obeležava 24 godine od terorističkog napada na kule bliznakinje Svetskog trgovinskog centra u SAD-u.

Poginulo je skoro 3.000 ljudi, od kojih više od 1.000 nikada nije identifikovano. Već narednog dana, 12. septembra 2001. godine NATO je po prvi i za sada jedini put, aktivirao član 5 koji podrazumeva da ukoliko je jedna članica NATO napadnuta, sve će joj pomoći u odbrani. Tog dana, panislamistička organizacija koju su predvodili sunitski džihadisti, Al Kaida, izvela je teroristički napad sa četiri aviona. Četiri komercijalna aviona poletela su sa tri različita
NATOTeroristički napad

