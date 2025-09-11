Važna poseta ministra spoljnih poslova kine: Vang Ji obilazi Austriju, Sloveniju i Poljsku

Vang Ji će od 12. do 16. septembra razgovarati sa svojim kolegama iz tih zemalja, rekao je novinarima portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Lin Đian.

Poseta dolazi u trenutku kada se Ukrajina suočava sa intenziviranjem ruskih vazdušnih napada. Kina redovno poziva na mirovne pregovore i poštovanje teritorijalnog integriteta svih zemalja, uključujući i Ukrajinu. Međutim, Kina nikada nije osudila Rusiju i ojačala je svoje trgovinske, diplomatske i vojne veze sa Moskvom. Neki od ukrajinskih saveznika optužuju Kinu da pomaže ruskom susedu da zaobiđe zapadne sankcije. Kurir.rs/Beta