Zaharova: Zvanično nismo dobili američki plan

Rusija zvanično nije dobila od SAD nikakav plan o rešavanju ukrajinske krize, rekla je predstavnica ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

U sredu je portal Aksios pisao da Sjedinjene Države vode „tajne konsultacije“ sa Rusijom o izradi novog mirovnog plana koji se sastoji od 28 tačaka podeljenih u četiri kategorije: mir u Ukrajini, bezbednosne garancije, bezbednost u Evropi i budući odnosi SAD sa Rusijom i Ukrajinom. Dan ranije, Kerolajn Livit, portparol Bele kuće, saopštila je da SAD vode pregovore sa obe strane. Prema podacima stranih medija, plan predviđa: — predaju Rusiji cele teritorije