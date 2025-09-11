"Ovo je mračan trenutak za Ameriku": Tramp se obratio i obećao obračun sa političkim nasiljem (Video)

Mondo pre 3 sata  |  Nevena Davidović
"Ovo je mračan trenutak za Ameriku": Tramp se obratio i obećao obračun sa političkim nasiljem (Video)

U video poruci objavljenoj na "Truth Social"-u, američki predsednik Donald Tramp poručio je da je "ispunjen tugom i ljutnjom zbog gnusnog atentata na Čarlija Kirka". "Čarli je inspirisao milione i večeras su svi koji su ga poznavali i voleli ujedinjeni u šoku i užasu.

Čarli je patriota koji je posvetio svoj život cilju otvorene debate i zemlji koju toliko voli, Sjedinjenim Američkim Državama", naveo je Tramp. "On je uzor istine i slobode, i nikada nije postojao niko koga su mladi toliko poštovali. Čarli je takođe bio čovek duboke, duboke vere. I tješi nas spoznaja da je sada u miru sa Bogom na nebu", rekao je Tramp, dodajući da je zamolio Boga da pazi na Kirkovu suprugu i decu u ovom strašnom času bola i patnje. Ovo je mračan
