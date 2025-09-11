Pojavio se snimak policijskog razgovora u vreme ubistva Čarlija Kirka: Jedan detalj svi su zapazili

U javnost je dospeo novi snimak policijske radioveze koji otkriva dramatične prve trenutke nakon pucnjave na Univerzitetu Juta Vali (UVU) u kojoj je ubijen Čarli Kirk.

Prvo pominjanje incidenta zabeležen je u 12:26, otprilike šest minuta nakon što su ispaljeni hici. "... prijavljena je jedna osoba koja je upucana, nije poznato kuda je napadač otišao", čuje se na snimku glas policajca. Nedugo zatim stiže i potvrda o lokaciji. "To je obaveštenje. UVU u Oremu ima aktivnog napadača na događaju Čarlija Kirka. Primamo nekoliko poziva, pokušavamo da dobijemo više informacija", kaže policajac. Ostatak snimka jasno prikazuje haos koji je