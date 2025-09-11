Pojavio se snimak policijskog razgovora u vreme ubistva Čarlija Kirka: Jedan detalj svi su zapazili

Mondo pre 8 minuta  |  Nevena Davidović
Pojavio se snimak policijskog razgovora u vreme ubistva Čarlija Kirka: Jedan detalj svi su zapazili

U javnost je dospeo novi snimak policijske radioveze koji otkriva dramatične prve trenutke nakon pucnjave na Univerzitetu Juta Vali (UVU) u kojoj je ubijen Čarli Kirk.

Prvo pominjanje incidenta zabeležen je u 12:26, otprilike šest minuta nakon što su ispaljeni hici. "... prijavljena je jedna osoba koja je upucana, nije poznato kuda je napadač otišao", čuje se na snimku glas policajca. Nedugo zatim stiže i potvrda o lokaciji. "To je obaveštenje. UVU u Oremu ima aktivnog napadača na događaju Čarlija Kirka. Primamo nekoliko poziva, pokušavamo da dobijemo više informacija", kaže policajac. Ostatak snimka jasno prikazuje haos koji je
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Uhapšen ubica Čarlija Kirka: Oglasio se direktor FBI, zvaničnici otkrili: Atentator bio obučen u crno, najverovatnije pucao sa…

Uhapšen ubica Čarlija Kirka: Oglasio se direktor FBI, zvaničnici otkrili: Atentator bio obučen u crno, najverovatnije pucao sa krova

Blic pre 8 minuta
(Uznemirujuće): Ovo je trenutak kada je Trampov saradnik upucan u vrat: Krv šiklja na sve strane, ljudi beže u panici (video)…

(Uznemirujuće): Ovo je trenutak kada je Trampov saradnik upucan u vrat: Krv šiklja na sve strane, ljudi beže u panici (video)

Blic pre 8 minuta
Tramp objavio: Čarli Kirk je mrtav

Tramp objavio: Čarli Kirk je mrtav

Blic pre 8 minuta
(Video) Četiri minuta vanrednog obraćanja Donalda Trampa! Evo koga je optužio za ubistvo Čarlija Kirka: "To je demonizacija…

(Video) Četiri minuta vanrednog obraćanja Donalda Trampa! Evo koga je optužio za ubistvo Čarlija Kirka: "To je demonizacija, poredili su ga sa nacistima"

Blic pre 8 minuta
Oglasio se Tramp: Evo šta je poručio nakon napada na njegovog saradnika (foto)

Oglasio se Tramp: Evo šta je poručio nakon napada na njegovog saradnika (foto)

Blic pre 1 sat
Upucan Trampov bliski saradnik: "Čarli Kirk je mrtav": Objavljen snimak na kom se vidi kako ga metak pogađa, osumnjičeni…

Upucan Trampov bliski saradnik: "Čarli Kirk je mrtav": Objavljen snimak na kom se vidi kako ga metak pogađa, osumnjičeni pušten iz pritvora (foto, video)

Blic pre 33 minuta
Uživo (foto, video) "on je monstrum, ako umrem..." Čarli Kirk je pre ubistva sav bes usmerio na jednog čoveka: Isplivali…

Uživo (foto, video) "on je monstrum, ako umrem..." Čarli Kirk je pre ubistva sav bes usmerio na jednog čoveka: Isplivali uznemirujući snimci, u Americi se širi haos

Blic pre 33 minuta
Povezane vesti »

Svet, najnovije vesti »

Uhapšen ubica Čarlija Kirka: Oglasio se direktor FBI, zvaničnici otkrili: Atentator bio obučen u crno, najverovatnije pucao sa…

Uhapšen ubica Čarlija Kirka: Oglasio se direktor FBI, zvaničnici otkrili: Atentator bio obučen u crno, najverovatnije pucao sa krova

Blic pre 8 minuta
(Uznemirujuće): Ovo je trenutak kada je Trampov saradnik upucan u vrat: Krv šiklja na sve strane, ljudi beže u panici (video)…

(Uznemirujuće): Ovo je trenutak kada je Trampov saradnik upucan u vrat: Krv šiklja na sve strane, ljudi beže u panici (video)

Blic pre 8 minuta
NASA zabranjuje kineskim državljanima rad na svemirskim programima

NASA zabranjuje kineskim državljanima rad na svemirskim programima

BBC News pre 8 minuta
NASA zabranjuje kineskim državljanima rad na svemirskim programima

NASA zabranjuje kineskim državljanima rad na svemirskim programima

Radio 021 pre 8 minuta
Poljska uzvraća udarac! Uvedena ograničenja vazdušnog saobraćaja na granici sa Belorusijom i Ukrajinom, evo do kad su na snazi…

Poljska uzvraća udarac! Uvedena ograničenja vazdušnog saobraćaja na granici sa Belorusijom i Ukrajinom, evo do kad su na snazi

Blic pre 8 minuta