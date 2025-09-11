Grujičić: Macut je poverovao Vučiću kao i ja, podržavam studentsku listu

N1 Info pre 2 sata  |  Beta
Grujičić: Macut je poverovao Vučiću kao i ja, podržavam studentsku listu

Nekadašnja ministarka zdravlja Danica Grujičić izjavila da u "ovom trenutku podržava studentsku listu" i da "nema ni snage" da izađe na izbore sa svojom listom, kako je navela, "osim ako se nešto ne desi".

Ocenila je i da je premijer Đuro Macut poverovao Vučiću, kao i ona, ali da nema snage da bilo šta promeni. "Svi mi koji smo zaista verovali i (Aleksandru) Vučiću i Srpskoj naprednoj stranici imamo pravo da se osećamo prevareno ili da budemo ljuti. Dobro, ima pravo i opozicija, ali opozicija mu nikad nije verovala, ona nije pala na njegove fore, mi jesmo. Ja sam bila ta koja mu veruje", rekla je Grujičić, za nedeljnik Nedeljik, o ulasku u naprednjačku vladu pre
