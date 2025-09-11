Danas saslušanje rektorke Mirjane Nikolić, najavljeno okupljanje ispred Prekršajnog suda

NIN pre 4 sati  |  FoNet
Danas saslušanje rektorke Mirjane Nikolić, najavljeno okupljanje ispred Prekršajnog suda

Rektorka Univerziteta umetnosti u Beogradu Mirjana Nikolić biće saslušana danas u 11 časova u Prekršajnom sudu povodom prekršaja koji je prilikom nadzora u martu utvrdila Prosvetna inspekcija zbog neodržavanja nastave.

Kolege rektorke Mirjane Nikolić najavile su okupljanje u znak podrške ispred Prekršajnog suda u Ustaničkoj 14. Za prekršaj koji joj se stavlja na teret, prema Zakonu o visokom obrazovanju, ona kao odgovorno lice može da bude kažnjena novčano od 10.000 do 50.000 dinara, dok samoj ustanovi može da bude izrečena kazna od 200.000 do 2.000.000 dinara. "U martu su svi fakulteti i Univerzitet umetnosti bili podvrgnuti nadzoru prosvetne inspekcije. Fakulteti i Univerzitet
