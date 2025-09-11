Kosovska policija upala u Poštu Srbije u Gračanici i Štrpcu, hoće da preuzme objekat

Pripadnici Centralnog inspektorata za nadzor tržišta i Pošte Kosova, u pratnji Kosovske policije, od jutros preuzimaju objekat Javnog preduzeća Pošta Srbije u Gračanici.

Preuzimanju objekta prisustvuje i direktor Pošte Srbije na Kosovu Ivan Milojević, javila je novinarka Kim radija sa lica mesta. On je rekao da su privremene institucije u Prištini nezakonito preuzele objekat Pošte Srbije, i istakao da će se Pošta Srbije svim pravnim sredstvima boriti da na sudu dokaže nezakinitost ove odluke. "Desilo se da su 17. ili 15. jula promenili vlasnika u kosovskom katastru, gde smo bili upisani mi, Pošta Srbije, kao Pošta Gračanica, na