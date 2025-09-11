Kosovska policija zatvorila Poštu Srbije i u Gračanici i Štrpcu

Vreme pre 1 sat
Kosovska policija zatvorila Poštu Srbije i u Gračanici i Štrpcu

U avgustu 2024. godine zatvoreno je svih devet tadašnjih filijala Pošte Srbije na severu Kosova. U januaru je zatvoreno sedam filijala Pošte Srbije južno od Ibra. Sada su zatvorene i filijale u Gračanici i Štrpcu

Pripadnici Centralnog inspektorata za nadzor tržišta i Pošte Kosova, u pratnji Kosovske policije, preuzeli su u četvrtak objekte JP Pošte Srbije u Gračanici i Štrpcu, javljaju kosovski mediji. Објава коју дели Radio Borzani Brezovica (@borzanionline) Preuzimanju objekta u Gračanici prisustvovao je i direktor Pošte Srbije na Kosovu Ivan Milojević, objavio je Radio Kim. „Mi, Srbi sa Kosova, smo isterani iz gradova i sa svojom poštom smo radili 25 godina po selima, u
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

Kosovska policija upala u objekte Pošte Srbije u Gračanici i Štrpcu: Direktor poručuje da se sve radi nezakonito (video)

Kosovska policija upala u objekte Pošte Srbije u Gračanici i Štrpcu: Direktor poručuje da se sve radi nezakonito (video)

Blic pre 1 sat
Nastavljen teror tzv. kosovske policije: Upali u zgrade Pošte Srbije u Gračanici i Štrpcu

Nastavljen teror tzv. kosovske policije: Upali u zgrade Pošte Srbije u Gračanici i Štrpcu

Sputnik pre 1 sat
Kosovska policija upala u Poštu Srbije u Gračanici i Štrpcu, hoće da preuzme objekat

Kosovska policija upala u Poštu Srbije u Gračanici i Štrpcu, hoće da preuzme objekat

NIN pre 59 minuta
Prištinske vlasti upale i u objekat Pošte Srbije u Štrpcu

Prištinske vlasti upale i u objekat Pošte Srbije u Štrpcu

Telegraf pre 1 sat
U Gračanici tzv. pošta Kosova, uz asistenciju tzv. kosovske policije, preuzima objekat Pošte Srbije,upad i u poštu u Štrpcu…

U Gračanici tzv. pošta Kosova, uz asistenciju tzv. kosovske policije, preuzima objekat Pošte Srbije,upad i u poštu u Štrpcu

RTV pre 1 sat
U toku preuzimanje prostorija Pošte Srbije u Gračanici

U toku preuzimanje prostorija Pošte Srbije u Gračanici

Danas pre 3 sata
Novi pritisak Prištine

Novi pritisak Prištine

Vesti online pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Kosovo

Balkan, najnovije vesti »

Vlada Slovenije uvela sankcije Dodiku i zabranila mu ulazak u zemlju

Vlada Slovenije uvela sankcije Dodiku i zabranila mu ulazak u zemlju

Beta pre 4 minuta
Vicepremijer Crne Gore pozdravio američke sankcije bivšim funkcionerima: Momo Koprivica kaže da je odluka Stejt departmenta…

Vicepremijer Crne Gore pozdravio američke sankcije bivšim funkcionerima: Momo Koprivica kaže da je odluka Stejt departmenta potvrda kredibiliteta rada SDT

Kurir pre 4 minuta
Ljubljana: Vlada Slovenije zabranila Dodiku ulazak u zemlju

Ljubljana: Vlada Slovenije zabranila Dodiku ulazak u zemlju

RTV pre 39 minuta
Kosovska policija upala u objekte Pošte Srbije u Gračanici i Štrpcu: Direktor poručuje da se sve radi nezakonito (video)

Kosovska policija upala u objekte Pošte Srbije u Gračanici i Štrpcu: Direktor poručuje da se sve radi nezakonito (video)

Blic pre 1 sat
Miloradu Dodiku zabranjen ulazak u Sloveniju

Miloradu Dodiku zabranjen ulazak u Sloveniju

Nova pre 1 sat