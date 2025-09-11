Kosovska policija zatvorila Poštu Srbije i u Gračanici i Štrpcu

U avgustu 2024. godine zatvoreno je svih devet tadašnjih filijala Pošte Srbije na severu Kosova. U januaru je zatvoreno sedam filijala Pošte Srbije južno od Ibra. Sada su zatvorene i filijale u Gračanici i Štrpcu

Pripadnici Centralnog inspektorata za nadzor tržišta i Pošte Kosova, u pratnji Kosovske policije, preuzeli su u četvrtak objekte JP Pošte Srbije u Gračanici i Štrpcu, javljaju kosovski mediji. Објава коју дели Radio Borzani Brezovica (@borzanionline) Preuzimanju objekta u Gračanici prisustvovao je i direktor Pošte Srbije na Kosovu Ivan Milojević, objavio je Radio Kim. „Mi, Srbi sa Kosova, smo isterani iz gradova i sa svojom poštom smo radili 25 godina po selima, u