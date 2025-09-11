Slovenija uvela sankcije Dodiku i zabranila mu ulazak u zemlju, Srpska odgovorila zabranom ulaska Pirc Musar i Fajon

NIN pre 3 sata  |  NIN
Slovenija uvela sankcije Dodiku i zabranila mu ulazak u zemlju, Srpska odgovorila zabranom ulaska Pirc Musar i Fajon

Vlada Slovenije uvela je danas sankcije predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.

Nije saopšten razlog, već je rečeno da se radi o „tajni“, a odluka podrazumeva zabranu ulaska Miloradu Dodiku u ovu zemlju, objavili su slovenački mediji. Ovo je nakon sednice saopštio potpredsednik Vlade Slovenije Matej Arčon, prenosi " RSE". Dodik je početkom avgusta pravosnažno osuđen na godinu zatvora i šest godina zabrane obavljanja javnih funkcija u BiH zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH. Nakon presude, njemu je
