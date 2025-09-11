Vlada Republike Srpske zabranila ulazak predsednici i šefici diplomatije Slovenije

Radio 021 pre 1 sat  |  N1
Vlada Republike Srpske zabranila ulazak predsednici i šefici diplomatije Slovenije

Kao odgovor na sankcije Slovenije protiv Milorada Dodika, vlada Republike Srpske zabranila je ulazak u entitet slovenskoj predsednici Nataši Pirc Musar i ministarki spoljnih poslova Tanji Fajon.

Kako je preneo RTRS, Vlada Republike Srpske izrazila je protest zbog "jednostrane i politički motivisane odluke" uvođenja zabrane ulaska predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku u Republiku Sloveniju. Vlada Republike Srpske ocenila je da je zabrana ulaska predsedniku Srpske doneta bez jasnog pravnog osnova i razloga i da se radi o direktnom mešanju u unutrašnja pitanja i kršenju međunarodnih konvencija i da predstavlja korak unazad u odnosima i evropskoj
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Dodiku zabranjen ulazak u Sloveniju

Dodiku zabranjen ulazak u Sloveniju

SEEbiz pre 16 minuta
Republika srpska uvela recipročne mere Sloveniji: Zabranjen ulazak predsednici države i šefici diplomatije

Republika srpska uvela recipročne mere Sloveniji: Zabranjen ulazak predsednici države i šefici diplomatije

Kurir pre 46 minuta
Forto: Predsjednica i šefica diplomatije Slovenije dobrodošle u BiH, odluka Vlade RS nezakonita

Forto: Predsjednica i šefica diplomatije Slovenije dobrodošle u BiH, odluka Vlade RS nezakonita

Slobodna Evropa pre 1 sat
Vlada RS zabranila ulazak predsjednici i šefici diplomatije Slovenije, iako nema nadležnost

Vlada RS zabranila ulazak predsjednici i šefici diplomatije Slovenije, iako nema nadležnost

Slobodna Evropa pre 1 sat
Vlada Srpske odgovorila Sloveniji: Zabrana ulaska Nataši Pirc Musar i Tanji Fajon

Vlada Srpske odgovorila Sloveniji: Zabrana ulaska Nataši Pirc Musar i Tanji Fajon

N1 Info pre 2 sata
Republika Srpska na sankcije Slovenije Dodiku odgovorila zabranom ulaska za Pirc Musar i Tanju Fajon

Republika Srpska na sankcije Slovenije Dodiku odgovorila zabranom ulaska za Pirc Musar i Tanju Fajon

RTS pre 2 sata
Slovenija uvela sankcije Dodiku i zabranila mu ulazak u zemlju, Srpska odgovorila zabranom ulaska Pirc Musar i Fajon

Slovenija uvela sankcije Dodiku i zabranila mu ulazak u zemlju, Srpska odgovorila zabranom ulaska Pirc Musar i Fajon

NIN pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SlovenijaRepublika SrpskaMilorad Dodik

Balkan, najnovije vesti »

Dodiku zabranjen ulazak u Sloveniju

Dodiku zabranjen ulazak u Sloveniju

SEEbiz pre 16 minuta
Dvogodišnja devojčica u Hrvatskoj preminula od opekotina, uhapšeni roditelji

Dvogodišnja devojčica u Hrvatskoj preminula od opekotina, uhapšeni roditelji

N1 Info pre 1 minut
Republika srpska uvela recipročne mere Sloveniji: Zabranjen ulazak predsednici države i šefici diplomatije

Republika srpska uvela recipročne mere Sloveniji: Zabranjen ulazak predsednici države i šefici diplomatije

Kurir pre 46 minuta
Forto: Predsjednica i šefica diplomatije Slovenije dobrodošle u BiH, odluka Vlade RS nezakonita

Forto: Predsjednica i šefica diplomatije Slovenije dobrodošle u BiH, odluka Vlade RS nezakonita

Slobodna Evropa pre 1 sat
Vlada RS zabranila ulazak predsjednici i šefici diplomatije Slovenije, iako nema nadležnost

Vlada RS zabranila ulazak predsjednici i šefici diplomatije Slovenije, iako nema nadležnost

Slobodna Evropa pre 1 sat