Vlada Republike Srpske zabranila ulazak predsednici i šefici diplomatije Slovenije

Kao odgovor na sankcije Slovenije protiv Milorada Dodika, vlada Republike Srpske zabranila je ulazak u entitet slovenskoj predsednici Nataši Pirc Musar i ministarki spoljnih poslova Tanji Fajon.

Kako je preneo RTRS, Vlada Republike Srpske izrazila je protest zbog "jednostrane i politički motivisane odluke" uvođenja zabrane ulaska predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku u Republiku Sloveniju. Vlada Republike Srpske ocenila je da je zabrana ulaska predsedniku Srpske doneta bez jasnog pravnog osnova i razloga i da se radi o direktnom mešanju u unutrašnja pitanja i kršenju međunarodnih konvencija i da predstavlja korak unazad u odnosima i evropskoj