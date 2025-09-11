Vlada usvojila odluku o redovnom povećanju minimalca od 1. januara na 551 evro

Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici odluku o redovnom povećanju minimalne zarade od 1. januara 2026. godine na 551 evro, što je povećanje od 10,1 odsto, potvrđeno je Tanjugu u Ministarstvu finansija. Minimalna zarada će biti povećana na 371 dinar po radnom času i iznosiće mesečno 64.554 dinara. Pre toga, minimalna zarada biće vanredno povećana od 1. oktobra ove godine za 9,4 odsto ili sa 450 na 500 evra.