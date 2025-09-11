Vlada usvojila odluku o redovnom povećanju minimalca od 1. januara na 551 evro

NIN pre 8 minuta  |  Tanjug
Vlada usvojila odluku o redovnom povećanju minimalca od 1. januara na 551 evro
Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici odluku o redovnom povećanju minimalne zarade od 1. januara 2026. godine na 551 evro, što je povećanje od 10,1 odsto, potvrđeno je Tanjugu u Ministarstvu finansija. Minimalna zarada će biti povećana na 371 dinar po radnom času i iznosiće mesečno 64.554 dinara. Pre toga, minimalna zarada biće vanredno povećana od 1. oktobra ove godine za 9,4 odsto ili sa 450 na 500 evra.
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Vlada usvojila predlog o povećanju minimalca od 1. januara

Vlada usvojila predlog o povećanju minimalca od 1. januara

Nova pre 4 minuta
Vlada Srbije usvojila – Minimalac od 1. januara 64.554 dinara

Vlada Srbije usvojila – Minimalac od 1. januara 64.554 dinara

Serbian News Media pre 9 minuta
Vlada usvojila predlog o povećanju minimalca od 1. januara

Vlada usvojila predlog o povećanju minimalca od 1. januara

Danas pre 8 minuta
Vlada usvojila odluku o redovnom povećanju minimalca od 1. januara za 10,1%, na 551 evro

Vlada usvojila odluku o redovnom povećanju minimalca od 1. januara za 10,1%, na 551 evro

RTV pre 49 minuta
Vlada usvojila: Minimalac od januara 551 evro

Vlada usvojila: Minimalac od januara 551 evro

Radio 021 pre 39 minuta
Usvojeno: Minimalac u Srbiji od prvog januara biće 64.554 dinara

Usvojeno: Minimalac u Srbiji od prvog januara biće 64.554 dinara

Blic pre 54 minuta
Minimalac je povećan: Vlada Srbije donela odluku

Minimalac je povećan: Vlada Srbije donela odluku

Moj Novi Sad pre 34 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada Srbijeminimalna zaradaminimalac

Ekonomija, najnovije vesti »

Cene na pijacama divljaju! Kajmaka nema ispod 1.700 dinara, a poskupeo i pasulj

Cene na pijacama divljaju! Kajmaka nema ispod 1.700 dinara, a poskupeo i pasulj

Kamatica pre 4 minuta
Ministarka trgovine: Većina trgovinskih lanaca poštuje meru o ograničenju marži, u Veropoulosu delimično sprovedena

Ministarka trgovine: Većina trgovinskih lanaca poštuje meru o ograničenju marži, u Veropoulosu delimično sprovedena

N1 Info pre 8 minuta
Vlada usvojila predlog o povećanju minimalca od 1. januara

Vlada usvojila predlog o povećanju minimalca od 1. januara

Nova pre 4 minuta
Weber: HUP se zalaže za postupni izlazak iz državnih mjera subvencioniranja cijena energenata

Weber: HUP se zalaže za postupni izlazak iz državnih mjera subvencioniranja cijena energenata

SEEbiz pre 8 minuta
Ministarka trgovine kaže da je većina trgovinskih lanaca ograničila marže

Ministarka trgovine kaže da je većina trgovinskih lanaca ograničila marže

Biznis i finansije pre 4 minuta