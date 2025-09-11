Vlada Srbije usvojila odluku o povećanju minimalca od 1. januara na 551 evro

RTS pre 8 minuta
Vlada Srbije usvojila odluku o povećanju minimalca od 1. januara na 551 evro

Vlada Srbije usvojila je odluku o redovnom povećanju minimalne zarade od 1. januara 2026. godine na 551 evro, što je povećanje od 10,1 odsto.

Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici odluku o redovnom povećanju minimalne cene rada koja će iznositi 371 dinar po radnom času odnosno biće uvećana za 10,1 odsto od 1. januara 2026. godine, saopšteno je iz Vlade. Ovim povećanjem minimalna zarada će naredne godine iznositi 64.554 dinara ili 551 evro. Minimalna zarada je, kako je navedeno, tako sa 404 evra u 2024. godini povećana na 551 evro. Minimalna cena rada utvrđuje se po radnom času bez poreza i
PorezVlada SrbijeSiniša Mali

