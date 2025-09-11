MUP Francuske: U protestima učestvovalo 175.000, uhapšene 473 osobe

Demonstranti ometali odvijanje saobraćaja, palili kontejnere i povremeno se sukobljavali sa policijom

PARIZ - Ministarstvo unutrašnjih poslova Francuske saopštilo je da su tokom jučerašnjih protesta širom te zemlje uhapšene 473 osobe, uključujući 203 u Parizu. Prema podacima Ministarstva, 13 pripadnika snaga bezbednosti je lakše povređeno. Kako se navodi, najmanje 175.000 ljudi učestvovalo u protestima „Blokiraj sve”, a širom zemlje održano je 550 skupova, prenosi BFMTV. Prema oceni organizatora protesta, u Grenoblu je u protestu učestvovalo 30.000 demonstranata,