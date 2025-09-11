Staju vozovi u Grčkoj, danas štrajk mašinovođa

Politika pre 1 sat
Staju vozovi u Grčkoj, danas štrajk mašinovođa

Sindikat saopštio da je obezbedio zakonom propisan minimun rada za opsluživanje društvenih potreba.

ATINA - Grčke mašinovođe danas stupaju u 24-časovni štrajk, kao reakciju na nedavna otpuštanja trojice mašinovođa iz kompanije „Helenik trejn”. U saopštenju, Panhelenska asocijacija transportnog osoblja (PEPE) tvrdi da je kompanija u avgustu bez ikakvog upozorenja otpustila trojicu iskusnih mašinovođa koji su pripadali socijalno osetljivim grupama (suočavali su se sa zdravstvenim problemima nakon više od 42 godine rada), prenosi Katemerini. Naveli su i da kompanija
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Tri radnika železnice u Grčkoj otpuštena - danas generalni štrajk mašinovođa, stali svi vozovi

Tri radnika železnice u Grčkoj otpuštena - danas generalni štrajk mašinovođa, stali svi vozovi

Radio 021 pre 57 minuta
Obustavljaju se svi vozovi u Grčkoj na 24 sata! Ovo je razlog

Obustavljaju se svi vozovi u Grčkoj na 24 sata! Ovo je razlog

Alo pre 37 minuta
Staju vozovi u Grčkoj, danas štrajk mašinovođa

Staju vozovi u Grčkoj, danas štrajk mašinovođa

RTV pre 1 sat
Staju vozovi u Grčkoj: Danas štrajk mašinovođa

Staju vozovi u Grčkoj: Danas štrajk mašinovođa

Blic pre 1 sat
Staju vozovi u Grčkoj, danas štrajk mašinovođa

Staju vozovi u Grčkoj, danas štrajk mašinovođa

RTS pre 1 sat
Staju vozovi u Grčkoj, danas štrajk mašinovođa: Otpušteni radnici s 40 godina staža i zdravstvenim problemima

Staju vozovi u Grčkoj, danas štrajk mašinovođa: Otpušteni radnici s 40 godina staža i zdravstvenim problemima

Euronews pre 1 sat
Vozovi u Grčkoj staju na 24 sata, danas štrajk mašinovođa: Ovo je razlog!

Vozovi u Grčkoj staju na 24 sata, danas štrajk mašinovođa: Ovo je razlog!

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

GrčkaSindikatAtina

Društvo, najnovije vesti »

Savet Medicinskog fakulteta u Novom Sadu osudio policijsku brutalnost, smena na čelu fakulteta

Savet Medicinskog fakulteta u Novom Sadu osudio policijsku brutalnost, smena na čelu fakulteta

N1 Info pre 2 minuta
Smena na čelu Medicinskog fakulteta u Novom Sadu: Savet imenovao v.d. dekana

Smena na čelu Medicinskog fakulteta u Novom Sadu: Savet imenovao v.d. dekana

Danas pre 2 minuta
Grad iz kojeg možete da posetite tri države u jednom danu

Grad iz kojeg možete da posetite tri države u jednom danu

N1 Info pre 2 minuta
Kamere u toaletima Devete gimnazije: Roditelji traže uklanjanje, Poverenik najavio nadzor

Kamere u toaletima Devete gimnazije: Roditelji traže uklanjanje, Poverenik najavio nadzor

N1 Info pre 47 minuta
Naslovne strane za četvrtak, 11. septembar, 2025. godine

Naslovne strane za četvrtak, 11. septembar, 2025. godine

Beta pre 7 minuta