Staju vozovi u Grčkoj: Danas štrajk mašinovođa

Sindikat saopštio da je obezbedio zakonom propisan minimun rada za opsluživanje društvenih potreba.

ATINA - Grčke mašinovođe danas stupaju u 24-časovni štrajk, kao reakciju na nedavna otpuštanja trojice mašinovođa iz kompanije „Helenik trejn”. U saopštenju, Panhelenska asocijacija transportnog osoblja (PEPE) tvrdi da je kompanija u avgustu bez ikakvog upozorenja otpustila trojicu iskusnih mašinovođa koji su pripadali socijalno osetljivim grupama (suočavali su se sa zdravstvenim problemima nakon više od 42 godine rada), prenosi Katemerini. Naveli su i da kompanija