Tramp rekao Netanjahuu da napad na Hamas u Kataru nije mudar

Izraelski premijer odgovorio da je „iskoristio priliku”

VAŠINGTON – Američki predsednik Donald Tramp rekao je izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu da njegova odluka da izvrši vazdušne udare na pripadnike palestinske militantne grupe Hamas u Kataru nije bila mudra, objavio je danas „Volstrit džurnal”, pozivajući se na visoke zvaničnike administracije. Volstrit džurnal navodi da je Tramp to izjavio tokom žustrog telefonskog razgovora sa Netanjahuom juče, nakon napada na pripadnike Hamasa u Dohi, prenosi Rojters.