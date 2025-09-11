Tramp rekao Netanjahuu da napad na Hamas u Kataru nije mudar

Politika pre 10 minuta
Tramp rekao Netanjahuu da napad na Hamas u Kataru nije mudar

Izraelski premijer odgovorio da je „iskoristio priliku”

VAŠINGTON – Američki predsednik Donald Tramp rekao je izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu da njegova odluka da izvrši vazdušne udare na pripadnike palestinske militantne grupe Hamas u Kataru nije bila mudra, objavio je danas „Volstrit džurnal”, pozivajući se na visoke zvaničnike administracije. Volstrit džurnal navodi da je Tramp to izjavio tokom žustrog telefonskog razgovora sa Netanjahuom juče, nakon napada na pripadnike Hamasa u Dohi, prenosi Rojters.
Otvori na politika.rs

Pročitajte još

Bivši američki tužilac na sudu jer je federalnog agenta gađao – sendvičom

Bivši američki tužilac na sudu jer je federalnog agenta gađao – sendvičom

Danas pre 35 minuta
Zastave u Americi na pola koplja u čast ubijenog Čarlija Kirka

Zastave u Americi na pola koplja u čast ubijenog Čarlija Kirka

Politika pre 1 sat
Ogorčenje i kritike posle izraelskog napada u Kataru

Ogorčenje i kritike posle izraelskog napada u Kataru

Danas pre 2 sata
EU odbacila Trampov zahtev da uvede carine Indiji i Kini

EU odbacila Trampov zahtev da uvede carine Indiji i Kini

Danas pre 6 sati
Mediji: SB UN za sutra odložio sednicu o izraelskom napadu u Dohi

Mediji: SB UN za sutra odložio sednicu o izraelskom napadu u Dohi

RTV pre 1 dan
KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Izrael napao ciljeve Huta u Jemenu, dan nakon što je gađao lidere Hamasa u Kataru

KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Izrael napao ciljeve Huta u Jemenu, dan nakon što je gađao lidere Hamasa u Kataru

Euronews pre 1 dan
(Video) Nepal u plamenu Uveden policijski čas vojska poziva na mir, narod odgovara buntom

(Video) Nepal u plamenu Uveden policijski čas vojska poziva na mir, narod odgovara buntom

Dnevnik pre 1 dan

Ključne reči

PalestinaHamasVašingtonRojtersKatarDohaVolstritDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Uživo upucan Trampov bliski saradnik "Čarli Kirk je mrtav": Osumnjičeni u pritvoru, objavljen snimak na kom se vidi kako ga…

Uživo upucan Trampov bliski saradnik "Čarli Kirk je mrtav": Osumnjičeni u pritvoru, objavljen snimak na kom se vidi kako ga metak pogađa (foto, video)

Blic pre 25 minuta
Na zahtev Poljske NATO aktivirao član 4: Podnet je zahtev: Evo šta to znači

Na zahtev Poljske NATO aktivirao član 4: Podnet je zahtev: Evo šta to znači

Blic pre 20 minuta
Ocu ubijene Ukrajinke zabranjeno da dođe na sahranu: Otkriveno i zašto, čovek potpuno slomljen! (foto)

Ocu ubijene Ukrajinke zabranjeno da dođe na sahranu: Otkriveno i zašto, čovek potpuno slomljen! (foto)

Blic pre 10 minuta
Važna poseta ministra spoljnih poslova kine: Vang Ji obilazi Austriju, Sloveniju i Poljsku

Važna poseta ministra spoljnih poslova kine: Vang Ji obilazi Austriju, Sloveniju i Poljsku

Kurir pre 14 minuta
"Da sam premijer, pomogao bih Poljskoj" Babiš se nada da će se vratiti na vlast: "Ali ne bih slao češke vojnike"

"Da sam premijer, pomogao bih Poljskoj" Babiš se nada da će se vratiti na vlast: "Ali ne bih slao češke vojnike"

Kurir pre 24 minuta