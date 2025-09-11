Zelenski: Novi paket sankcija Rusiji je najbolji odgovor na upad ruskih dronova u EU

Politika pre 1 sat
Zelenski: Novi paket sankcija Rusiji je najbolji odgovor na upad ruskih dronova u EU

Najpre bankarski sektor i infrastruktura 'flote u senci' koja finansira ruski ratni budžet, tj. kapetane brodova, osiguravače, naftne terminale i tržišne operatere

KIJEV - Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da bi nakon jučerašnjeg namernog upada 19 ruskih dronova na teritoriju Evropske unije, najbolji odgovor bio snažan 19. paket sankcija EU Rusiji. Kako je naveo, rad na ovom paketu je sada u toku. „Prioriteti uključuju ruski bankarski sektor, banke u trećim zemljama koje nastavljaju da trguju sa Rusijom i infrastrukturu 'flote u senci' koja finansira ruski ratni budžet, tj. kapetane brodova, osiguravače,
