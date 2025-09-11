Danas SPC i vernici obeležavaju Usekovanje glave Jovana Krstitelja

BEOGRAD - Srpska pravoslavna crkva obeležava danas Usekovanje glave Svetog Jovana, Proroka, Preteče i Krstitelja. Ovom svecu posvećeno je šest praznika u toku godine. Danas se strogo posti.

U narodu ovaj praznik naziva se i jesenji Sveti Jovan ili Jovan Glavosek, pa i Jovan Sekovan. Obeležava dan kada je car Irod iz Galileje koji je živeo suprotno svim Božijim i ljudskim zakonima, naredio da se odseče glava pravdoljubivom Jovanu Krstitelju jer je Preteča sa javnih mesta osuđivao cara. Po želji nove žene careve, glava Jovanova je odsečena odnosno "usekovana" i doneta na tanjiru. Ovaj dan izabran je za obeležavanje smrti Svetog Jovana jer je 29. avgusta