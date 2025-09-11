Sudar na Brankovom mostu: Stvaraju se gužve, evo u kom smeru je kritično

Na Brankovom mostu u smeru ka Novom Beogradu posle 13 časova došlo je do saobraćajne nezgode zbog koje se stvorila ogromna gužva u tom delu Beograda.

Kako javlja reporterka "Blica" do sudara na Brankovom mostu došlo je između dva automobila i jednog motocikliste. U tom delu stvara se ogromna gužva i dalje u smeru ka Novom Beogradu, kao što se moglo videti na gradskim kamerama. Takođe, kako je i ranije najavljeno zbog priprema za vojnu paradu "Snaga jedinstva" koja će biti održana 20. septembra, na potezu od Ušća do Palata Srbija saobraćaj je usporeniji. Na ovom linku pogledajte sve termine i izmene u radu linija