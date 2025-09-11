VIDEO Pripreme za Vojnu paradu u Beogradu: Ćacilend ostaje, gusenice tenkova ljušte asfalt

Radio 021 pre 1 sat  |  N1
VIDEO Pripreme za Vojnu paradu u Beogradu: Ćacilend ostaje, gusenice tenkova ljušte asfalt

Dok pristalice vlasti blokiraju prostor ispred Skupštine Srbije, zatvara se i prostor na Ušću zbog Vojne parade zakazane za 20. septembar.

Tenkovi, oklopna vozila, sve ono što ima srpska vojska uvežbava se za nastup na velikoj vojnoj paradi. Neki od novobeogradskih bulevara već su zatvoreni, a izmenjen režim saobraćaja potrajaće skoro dve nedelje. Član Predsedništva Srbija centra "Srce" i oficir u penziji Petar Bošković navodi da je "u ovom trenutku ovo jedna bahatost i bestidnost vrhovnog komandanta, odnosno Aleksandra Vučića koji iz svojih kompleksa voli tako da se naziva". "Ovo je stvarno jedno
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Pripreme za vojnu paradu paralisale deo Beograda: Vlast protiv blokada, osim kad ona blokira

Pripreme za vojnu paradu paralisale deo Beograda: Vlast protiv blokada, osim kad ona blokira

N1 Info pre 2 sata
(VIDEO) Oštećenja od tenkova na ulicama, radnici čiste prašinu: Kako teku pripreme za vojnu paradu

(VIDEO) Oštećenja od tenkova na ulicama, radnici čiste prašinu: Kako teku pripreme za vojnu paradu

N1 Info pre 4 sati
„Pazite da tenkovi ne ruiniraju ovo malo jada od puteva…“: Oglasili se studenti ETF

„Pazite da tenkovi ne ruiniraju ovo malo jada od puteva…“: Oglasili se studenti ETF

Nedeljnik pre 5 sati
Tenkovi na ulicama Beograda: Izazvali haos u saobraćaju i razrovali asfalt

Tenkovi na ulicama Beograda: Izazvali haos u saobraćaju i razrovali asfalt

Nedeljnik pre 5 sati
Da li su nam tenkovi na ulicama zaista bili potrebni? Pogledajte samo kako je već prvog dana priprema za paradu stradao asfalt…

Da li su nam tenkovi na ulicama zaista bili potrebni? Pogledajte samo kako je već prvog dana priprema za paradu stradao asfalt VIDEO

Nova pre 6 sati
Studenti o tenkovima na ulicama BG: Jaka poruka!

Studenti o tenkovima na ulicama BG: Jaka poruka!

Pravda pre 6 sati
Potpuna obustava saobraćaja u centru Beograda: Uklanjaju se vozila, izmenjene trase gradskog prevoza

Potpuna obustava saobraćaja u centru Beograda: Uklanjaju se vozila, izmenjene trase gradskog prevoza

B92 pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićSkupština Srbije

Društvo, najnovije vesti »

Umro Mile Novaković, nekadašnji šef Uprave kriminalističke policije i ključni istražitelj atentata na premijera Zorana Đinđića…

Umro Mile Novaković, nekadašnji šef Uprave kriminalističke policije i ključni istražitelj atentata na premijera Zorana Đinđića

Blic pre 12 minuta
Oskrnavljeno pravoslavno groblje u Prištini: Polomljena stakla na prozorima kapele, porušeni spomenici (video)

Oskrnavljeno pravoslavno groblje u Prištini: Polomljena stakla na prozorima kapele, porušeni spomenici (video)

Blic pre 12 minuta
Nova dokumentarna serija "Kultura Srba u Hrvatskoj" od 16. septembra na RTS: Scenaristkinja Nataša Drakulić o tome kako je…

Nova dokumentarna serija "Kultura Srba u Hrvatskoj" od 16. septembra na RTS: Scenaristkinja Nataša Drakulić o tome kako je identitet opstajao uprkos vremenu i okolnostima

Blic pre 46 minuta
Preminuo Mile Novaković

Preminuo Mile Novaković

Danas pre 32 minuta
Svetislav Pešić odbacio navode da je kritikovao igrače: To su laži

Svetislav Pešić odbacio navode da je kritikovao igrače: To su laži

Danas pre 7 minuta