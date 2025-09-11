„Pazite da tenkovi ne ruiniraju ovo malo jada od puteva…“: Oglasili se studenti ETF

Nedeljnik pre 3 sata
„Pazite da tenkovi ne ruiniraju ovo malo jada od puteva…“: Oglasili se studenti ETF

Studenti u blokadi Elektrotehničkog fakulteta (ETF) u Beogradu oglasili su se putem „X“-a povodom tenkova i drugih vojnih vozila i opreme, koji su raspoređeni na ulicama Novog Beograda. „Pa da l’ misliš da možeš (da nas zastrašiš)? P.

S. Pazite samo da vam tenkovi ne ruiniraju ovo malo jada od puteva koje imamo… mada znamo da volite da učestalo prekopavate grad, napravite haos u saobraćaju, ugradite se za koje milionče, pa jovo nanovo“, napisali su studenti u objavi. Pa da l’ misliš da možeš (da nas zastrašiš)? P. S. Pazite samo da vam tenkovi ne ruiniraju ovo malo jada od puteva koje imamo… mada znamo da volite da učestalo prekopavate grad, napravite haos u saobraćaju, ugradite se za koje
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Pripreme za vojnu paradu paralisale deo Beograda: Vlast protiv blokada, osim kad ona blokira

Pripreme za vojnu paradu paralisale deo Beograda: Vlast protiv blokada, osim kad ona blokira

N1 Info pre 1 sat
VIDEO Pripreme za Vojnu paradu u Beogradu: Ćacilend ostaje, gusenice tenkova ljušte asfalt

VIDEO Pripreme za Vojnu paradu u Beogradu: Ćacilend ostaje, gusenice tenkova ljušte asfalt

Radio 021 pre 25 minuta
(VIDEO) Oštećenja od tenkova na ulicama, radnici čiste prašinu: Kako teku pripreme za vojnu paradu

(VIDEO) Oštećenja od tenkova na ulicama, radnici čiste prašinu: Kako teku pripreme za vojnu paradu

N1 Info pre 3 sata
Tenkovi na ulicama Beograda: Izazvali haos u saobraćaju i razrovali asfalt

Tenkovi na ulicama Beograda: Izazvali haos u saobraćaju i razrovali asfalt

Nedeljnik pre 3 sata
Da li su nam tenkovi na ulicama zaista bili potrebni? Pogledajte samo kako je već prvog dana priprema za paradu stradao asfalt…

Da li su nam tenkovi na ulicama zaista bili potrebni? Pogledajte samo kako je već prvog dana priprema za paradu stradao asfalt VIDEO

Nova pre 5 sati
Studenti o tenkovima na ulicama BG: Jaka poruka!

Studenti o tenkovima na ulicama BG: Jaka poruka!

Pravda pre 4 sati
Potpuna obustava saobraćaja u centru Beograda: Uklanjaju se vozila, izmenjene trase gradskog prevoza

Potpuna obustava saobraćaja u centru Beograda: Uklanjaju se vozila, izmenjene trase gradskog prevoza

B92 pre 5 sati
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

(Foto): Novčanice evra dobijaju novi izgled: Na redizajniranim apoenima biće lice operske dive i drugih istorijskih ličnosti

(Foto): Novčanice evra dobijaju novi izgled: Na redizajniranim apoenima biće lice operske dive i drugih istorijskih ličnosti

Blic pre 5 minuta
Vučić sa crne liste

Vučić sa crne liste

Danas pre 20 minuta
Kada kreću probe grejnog sistema u Beogradu?

Kada kreću probe grejnog sistema u Beogradu?

Danas pre 1 sat
Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 73. kolu?

Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 73. kolu?

Danas pre 1 sat
Svi znamo šta je deža vi, ali ovaj fenomen izaziva još veću nelagodu

Svi znamo šta je deža vi, ali ovaj fenomen izaziva još veću nelagodu

Danas pre 1 sat